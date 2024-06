3 tuyệt kỹ võ công lạ lùng nhất của Kim Dung: Cao thủ cũng khiếp!

Điểm chung trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung đó là sự xuất hiện của các bí kíp võ công thất truyền có thể khiến người sử dụng vươn lên hàng cao thủ võ lâm. Tuy nhiên, các nhân vật cần nắm được phương pháp luyện tập chính xác thì mới có thể ty luyện thành công. Bởi chúng là những bí kíp võ công có quá nhiều điểm khác lạ khi chúng có thể khiến người luyện vừa đạt được uy lực mạnh mẽ nhưng cũng có thể lấy mạng của họ. Điển hình là 3 môn võ công dưới đây. 1. Thất Thương Quyền. Đây là môn quyền pháp trấn sơn của phái Không Động, nó được biết đến qua nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. Nhà văn Kim Dung mô tả về Thất Thương Quyền rằng: "Chiêu này đánh vào thân cây trông thì không thấy gì, song một lát sau lá cây héo dần, vì bên trong các thớ gỗ đã bị rã rời, người bình thường chỉ đẩy nhẹ thôi cũng ngã". Mạnh mẽ như vậy nhưng hạn chế của môn võ này nếu nội công của người luyện chưa đủ sẽ gây hại cho chính bản thân. Mỗi khi luyện Thất Thương Quyền cao hơn một bậc thì cơ thể và nội tạng sẽ bị tổn hại thêm một mức. Một lần luyện là 7 lần tổn thương. Sự lợi hại của môn võ công này được biết tới qua nhân vật Tạ Tốn. Sau khi ăn cắp bí kíp Thất Thương Quyền, hắn vì nóng lòng trả thù đã vội luyện nó khiến tâm mạch tổn thương tới điên dại. Tại sao một môn võ công gây hại như vậy mà vẫn có người luyện? Trên thực tế, nếu luyện tập đúng cách thì Thất Thương Quyền sẽ phát huy được uy lực của nó. Bằng chứng là tổ sư của phái Không Động đã luyện thành Thất Thương Quyền và danh trấn thiên hạ nhờ môn võ này. Ngoài ra, Trương Vô Kỵ nhờ Cửu Dương Thần Công mà có được một thân công lực thâm hậu đã đưa Thất Thương Quyền đạt tới cảnh giới vô cùng cao thâm. 2. Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công là môn nội công tâm pháp có nguồn gốc từ phái Tiêu Dao do Tiêu Dao Tử sáng chế. Môn võ này nổi tiếng khi xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ. Người luyện Bắc Minh Thần Công có thể hút nội lực của người khác để sử dụng. Nó được miêu tả như sau: "Bắc Minh Thần Công lấy nội lực của thiên hạ làm của mình." Trong số những người luyện Bắc Minh Thần Công, người đạt được tới cảnh giới cao nhất gồm có Tiêu Dao Tử và truyền nhân Vô Nhai Tử. Dù là một môn nội công thượng thừa nhưng Bắc Minh Thần Công vẫn có hạn chế như: "Nếu như nội lực kẻ địch mạnh hơn ta, tức là biển chảy ngược vào sông hồ, cực kỳ hung hiểm, phải hết sức cẩn thận". Nói cách khác, Bắc Minh Thần Công không dùng để đối phó với người có nội lực cao hơn mình. Vì thế, các nhân vật có nội lực yếu nếu luyện môn võ này cũng chẳng khác nào tự tìm chỗ chết. 3. Huyền Minh Thần Chưởng. Huyền Minh Thần Chưởng là chưởng pháp âm độc xuất hiện trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Bách Tổn đạo nhân sáng tạo ra. Ban đầu Huyền Minh Thần Chưởng được cho là thất truyền nhưng sau lại xuất hiện 2 người là Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách, là cặp huynh đệ có biệt hiệu Huyền Minh nhị lão, 1 hắc 1 bạch nổi tiếng có thể sử dụng môn võ công này. Huyết Minh Thần Chưởng là môn võ công âm hàn độc địa nhất. Nó sử dụng hàn khí và độc tố để sinh ra hàn độc.

Người bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng lực sẽ thấy toàn thân lạnh buốt như băng, đau đớn vì lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại mà chết. Cách duy nhất để hóa giải Huyền Minh Thần Chưởng là dùng dương khí.



Tuy nhiên người muốn luyện Huyền Minh Thần Chưởng sẽ phải trả giá do hàn độc công tâm, chúng sẽ hủy hoại nhan sắc, tâm tính, thậm chí khiến họ mất mạng. Có thể thấy, Huyền Minh Thần Chưởng cũng tương tự như Bắc Minh Thần Công đều có thể gây hại cho người sử dụng.

Điểm chung trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung đó là sự xuất hiện của các bí kíp võ công thất truyền có thể khiến người sử dụng vươn lên hàng cao thủ võ lâm. Tuy nhiên, các nhân vật cần nắm được phương pháp luyện tập chính xác thì mới có thể ty luyện thành công. Bởi chúng là những bí kíp võ công có quá nhiều điểm khác lạ khi chúng có thể khiến người luyện vừa đạt được uy lực mạnh mẽ nhưng cũng có thể lấy mạng của họ. Điển hình là 3 môn võ công dưới đây. 1. Thất Thương Quyền. Đây là môn quyền pháp trấn sơn của phái Không Động, nó được biết đến qua nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký . Nhà văn Kim Dung mô tả về Thất Thương Quyền rằng: "Chiêu này đánh vào thân cây trông thì không thấy gì, song một lát sau lá cây héo dần, vì bên trong các thớ gỗ đã bị rã rời, người bình thường chỉ đẩy nhẹ thôi cũng ngã". Mạnh mẽ như vậy nhưng hạn chế của môn võ này nếu nội công của người luyện chưa đủ sẽ gây hại cho chính bản thân. Mỗi khi luyện Thất Thương Quyền cao hơn một bậc thì cơ thể và nội tạng sẽ bị tổn hại thêm một mức. Một lần luyện là 7 lần tổn thương. Sự lợi hại của môn võ công này được biết tới qua nhân vật Tạ Tốn. Sau khi ăn cắp bí kíp Thất Thương Quyền, hắn vì nóng lòng trả thù đã vội luyện nó khiến tâm mạch tổn thương tới điên dại. Tại sao một môn võ công gây hại như vậy mà vẫn có người luyện? Trên thực tế, nếu luyện tập đúng cách thì Thất Thương Quyền sẽ phát huy được uy lực của nó. Bằng chứng là tổ sư của phái Không Động đã luyện thành Thất Thương Quyền và danh trấn thiên hạ nhờ môn võ này. Ngoài ra, Trương Vô Kỵ nhờ Cửu Dương Thần Công mà có được một thân công lực thâm hậu đã đưa Thất Thương Quyền đạt tới cảnh giới vô cùng cao thâm. 2. Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công là môn nội công tâm pháp có nguồn gốc từ phái Tiêu Dao do Tiêu Dao Tử sáng chế. Môn võ này nổi tiếng khi xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ. Người luyện Bắc Minh Thần Công có thể hút nội lực của người khác để sử dụng. Nó được miêu tả như sau: "Bắc Minh Thần Công lấy nội lực của thiên hạ làm của mình." Trong số những người luyện Bắc Minh Thần Công, người đạt được tới cảnh giới cao nhất gồm có Tiêu Dao Tử và truyền nhân Vô Nhai Tử. Dù là một môn nội công thượng thừa nhưng Bắc Minh Thần Công vẫn có hạn chế như: "Nếu như nội lực kẻ địch mạnh hơn ta, tức là biển chảy ngược vào sông hồ, cực kỳ hung hiểm, phải hết sức cẩn thận". Nói cách khác, Bắc Minh Thần Công không dùng để đối phó với người có nội lực cao hơn mình. Vì thế, các nhân vật có nội lực yếu nếu luyện môn võ này cũng chẳng khác nào tự tìm chỗ chết. 3. Huyền Minh Thần Chưởng. Huyền Minh Thần Chưởng là chưởng pháp âm độc xuất hiện trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Bách Tổn đạo nhân sáng tạo ra. Ban đầu Huyền Minh Thần Chưởng được cho là thất truyền nhưng sau lại xuất hiện 2 người là Hạc Bút Ông và Lộc Trượng Khách, là cặp huynh đệ có biệt hiệu Huyền Minh nhị lão, 1 hắc 1 bạch nổi tiếng có thể sử dụng môn võ công này. Huyết Minh Thần Chưởng là môn võ công âm hàn độc địa nhất. Nó sử dụng hàn khí và độc tố để sinh ra hàn độc.

Người bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng lực sẽ thấy toàn thân lạnh buốt như băng, đau đớn vì lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại mà chết. Cách duy nhất để hóa giải Huyền Minh Thần Chưởng là dùng dương khí.



Tuy nhiên người muốn luyện Huyền Minh Thần Chưởng sẽ phải trả giá do hàn độc công tâm, chúng sẽ hủy hoại nhan sắc, tâm tính, thậm chí khiến họ mất mạng. Có thể thấy, Huyền Minh Thần Chưởng cũng tương tự như Bắc Minh Thần Công đều có thể gây hại cho người sử dụng.