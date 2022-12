2 vụ cuồng loạn tập thể nổi tiếng nhất lịch sử loài người

Chứng hysteria tập thể ( Mass Hysteria), ngày nay được biết đến với tên gọi rối loạn phân ly, là thuật ngữ dùng để mô tả trường hợp một số đông người cùng biểu hiện các triệu chứng cuồng loạn về thể chất và tâm thần. Các triệu chứng nhanh chóng lan rộng khắp cộng đồng, trong một số trường hợp tràn sang những thành phố khác hoặc xảy ra trên cả nước. Hysteria là một rối loạn tâm thần và thần kinh. Bệnh phát sinh do lo lắng thái quá, biểu hiện bằng sự kích thích quá độ, không kiềm chế được cảm xúc. Hysteria thường là kết quả của xung đột nội tâm bị dồn nén... Chứng cuồng loạn tập thể là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả tình huống trong đó các triệu chứng thể chất hoặc tâm lý xuất hiện hàng loạt, lan nhanh khắp các cộng đồng và đôi khi là toàn bộ các thành phố và quốc gia. Trong thời gian bùng phát, những người mắc bệnh có thể cười không kiểm soát được, ngất xỉu, co giật, chóng mặt, yếu cơ hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác mà dường như không có bất kỳ nguyên nhân thực thể nào. Các trường hợp cuồng loạn đã được báo cáo trên khắp thế giới trong nhiều thế kỷ và cung cấp một cái nhìn sâu sắc hấp dẫn về bản chất phức tạp của tâm lý con người. Một trong những trường hợp cuồng loạn tập thể nổi tiếng nhất là trường hợp xảy ra ở Salem, Massachusetts, vào năm 1692. Hàng chục cô gái trẻ thể hiện những cơn la hét và vặn vẹo không kiểm soát được, cuối cùng gây ra một loạt cáo buộc phù thủy. Kết quả là một loạt các phiên điều trần và truy tố những người bị buộc tội là phù thủy, được gọi là Phiên tòa xét xử phù thủy Salem, dẫn đến cái chết của 25 công dân Salem và các thị trấn lân cận. Trường hợp thứ hai phải kể đến “Bệnh dịch nhảy” hay “cơn cuồng khiêu vũ” năm 1518. Dịch bệnh kỳ quái đã càn quét gần như toàn bộ thành phố Strasbourg của Pháp, khiến hàng trăm người nhảy múa cuồng loạn cho đến khi gục ngã. Trong cái nắng oi ả của ngày hè, những người dân bất kể già trẻ, gái trai đều say mê khiêu vũ cho tới khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn đôi chân thì bầm tím.Cuộc khiêu vũ cứ tiếp tục cho đến khi - trước sự kinh hãi của đám đông đứng xem - một số nạn nhân gục xuống và chết vì nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc kiệt sức. Giới chức thành phố ban đầu cho rằng, việc người dân khiêu vũ là hệ quả của tăng thân nhiệt ác tính. Họ quyết định cho người dân nhảy múa nhiều hơn, với niềm tin rằng việc duy trì chuyển động liên tục sẽ giúp khỏi bệnh. Thế nhưng, điều này lại mang về kết quả ngược. Britannica trích dẫn một tài liệu lịch sử kể lại: "Trong cơn điên loạn, mọi người vẫn tiếp tục nhảy múa cho đến khi họ bất tỉnh, và nhiều người đã chết". Chỉ trong hơn một tháng, hơn 400 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh kỳ quái này. Giới chức thành phố tiếp tục cho rằng những người dân nhảy múa điên cuồng là do hứng chịu cơn thịnh nộ của thần thánh. Họ lựa chọn cách "đền tội" bằng việc cấm âm nhạc và khiêu vũ nơi công cộng. Trong những tuần tiếp theo, các hoạt động nhảy múa đã dần dừng lại, và dịch bệnh kết thúc một cách lạ kỳ. Hàng trăm năm đã trôi qua, nhưng nguyên nhân của đại dịch này vẫn là một ẩn số, thách thức nền khoa học hiện đại. >>>Xem thêm video: Triệu chứng rối loạn giấc ngủ, mất ngủ (Nguồn: VTV3).

