2 ngày cuối tháng 9: 3 con giáp Phúc như núi, Lộc tựa sông

Trong 2 ngày 29-30/9, đường sự nghiệp của tuổi Tý rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Đừng bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng ra sao. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Tý không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Vận trình tình duyên của tuổi Tý lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Tý cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm. Trong 2 ngày 29-30/9, cục diện Lục Hợp hỗ trợ người tuổi Sửu giải quyết được phần lớn rắc rối trong công việc đã từng gây khó khăn cho bạn trong thời gian qua. Cách xử trí nhanh nhạy giúp bản mệnh có những bước nhảy vọt qua giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, những ai làm công việc liên quan đến sáng tạo sẽ rất có lợi bởi những ý tưởng của bản mệnh đều được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân nên bạn hãy nắm bắt nhanh chóng. Ngày ngũ hành Thổ sinh Kim báo hiệu đường tình duyên tươi sáng vô cùng. Tình yêu nảy nở bất ngờ, tình cảm của người ấy dành cho con giáp này mưa dầm thấm lâu, khiến bạn có đủ sự tin cậy và muốn dựa dẫm vào đối phương. Trong 2 ngày 29-30/9, có tín hiệu tốt để tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, tài lộc chỉ vượng ở mức vừa phải, dựa vào năng lực của bản thân chứ không hoàn toàn là may mắn. Vì thế, con giáp này nhớ thực hiện những dự án có tính an toàn cao. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng nên học cách tích lũy để những lúc sự cố bất ngờ xảy ra vẫn giữ được tâm thế chủ động và đừng từ bỏ những thói quen tốt đang đưa mình tới thành công. Thời gian này, mối quan hệ giữa tuổi Ngọ với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai người thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình. (*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!)

