12 sự thật thú vị ít biết trong lịch sử các kỳ World Cup

1 . World Cup là sự kiện phổ biến nhất thế giới: World Cup là sự kiện được xem nhiều nhất trên truyền hình, thậm chí còn làm lu mờ cả Thế vận hội. Theo dữ liệu về World Cup, cứ 9 người trên Trái đất thì có khoảng 1 người đã xem trận chung kết World Cup 2006. 2. World Cup 2014 là năm đầu tiên áp dụng công nghệ Goal-line (vạch vôi điện tử): Công nghệ này giúp xác định chính xác bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn hay chưa. 7 camera được gắn ở bên trong và xung quanh cầu môn của mỗi đội bóng, kết nối với một máy tính chính phân tích tất cả các bàn thắng và ngay lập tức kết quả "Goal" hoặc "No Goal" sẽ được hiển thị trên đồng hồ đeo tay của trọng tài. 3. Trận đấu có nhiều khán giả nhất trong lịch sử World Cup: Kỷ lục này thuộc về trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil với Uruguay. Trận đấu chính thức ghi nhận 173.850 khán giả. Trận đấu này cũng nổi tiếng là trận đấu khiến nhiều cổ động viên Brazil tự tử khi đội của họ thua trận. 4. Cầu thủ có nhiều lần vô địch World Cup nhất trong lịch sử: Ngôi sao bóng đá Pelé của Brazil đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958 tại Thụy Điển, đồng thời cũng chứng kiến chiến thắng lần đầu tiên của Brazil. Sau đó, ông đã giúp Brazil giành giải trong giải đấu tiếp theo vào năm 1962 và cuối cùng đưa đội của mình lên bục chiến thắng vào năm 1970. Tổng cộng Pelé đã 3 lần được cùng đội nhà vô địch World Cup. 5. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup: Miroslav Klose của tuyển Đức đang có thành tích ghi 16 bàn ở World Cup, thậm chí vượt qua kỷ lục của Ronaldo. Anh đã ghi 5 bàn trong mùa giải đầu tiên của mình vào năm 2002 và sau đó là 5 bàn nữa trong giải đấu năm 2006. Klose tiếp tục ghi 4 bàn vào năm 2010 và 2 bàn vào mùa giải 2014. 6. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup: Just Fontaine của Pháp đã ghi 13 bàn trong giải đấu năm 1958 ở Thụy Điển, số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ từng ghi được trong một giải đấu. 7. World Cup đầu tiên được tổ chức bởi Uruguay vào năm 1930: Uruguay là nước chủ nhà đầu tiên nhưng cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên. 8. Giải đấu năm 2002 là lần đầu tiên được tổ chức bởi hai quốc gia: Ban đầu, Hàn Quốc và Nhật Bản đều từng đấu thầu để đăng cai chức vô địch. Nhật Bản sau đó tiếp tục từ chối ý tưởng đồng tổ chức. Tuy nhiên, họ đã thay đổi quyết định và thực hiện điều mà FIFA tuyên bố là một quyết định quan trọng để chỉ ra cách thể thao có thể đánh bại mọi sự khác biệt. 9. Hy Lạp có quốc ca dài nhất tại World Cup: Bài thánh ca tự do quốc gia của Hy Lạp là quốc ca dài nhất thế giới và cũng dài nhất tại World Cup với 158 khổ thơ được viết bởi Dionysios Solomos. Bài quốc ca này không thể hát hết được trước trận đấu tại World Cup. Theo quy định của FIFA mỗi đội chỉ có tối đa 90 giây hát quốc ca. Ngược lại Nhật Bản lại là quốc gia có quốc ca ngắn nhất tại World Cup. 10. Bài phát biểu chúc mừng Uruguay vô địch World Cup 1950 được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha thay vì Tây Ban Nha: Tại World Cup 1950, FIFA dường như có vẻ rất tự tin rằng Brazil sẽ chiến thắng trước Uruguay tại sân Maracana của họ. Chính vì thế, bài phát biểu chúc mừng được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính thức của Brazil) mà không phải bằng tiếng Tây Ban Nha (ngôn ngữ chính thức của Uruguay) dành cho Uruguay. 11. Không có World Cup vào năm 1942 hoặc 1946: Chiến tranh thế giới thứ hai là lý do cho việc hủy bỏ trận chung kết World Cup lần thứ 4 và thứ 5. Sau chiến tranh, Anh tái gia nhập FIFA, sau khi rời tổ chức này vào năm 1920. Uruguay cũng trở lại Giải đấu. 12. Cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi ở World Cup: Essam El Hadary, thủ môn của Ai Cập, thi đấu tại World Cup 2018 ở Nga ở tuổi 45. Giải đấu cũng trao cho anh danh hiệu cầu thủ lớn tuổi nhất cản phá thành công quả phạt đền khi cản phá thành công cú penalty của Saudi Arabia. >>>Xem thêm video: World Cup 2022 trước giờ khai mạc (Nguồn: VTV24).

1 . World Cup là sự kiện phổ biến nhất thế giới: World Cup là sự kiện được xem nhiều nhất trên truyền hình, thậm chí còn làm lu mờ cả Thế vận hội. Theo dữ liệu về World Cup, cứ 9 người trên Trái đất thì có khoảng 1 người đã xem trận chung kết World Cup 2006. 2. World Cup 2014 là năm đầu tiên áp dụng công nghệ Goal-line (vạch vôi điện tử): Công nghệ này giúp xác định chính xác bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn hay chưa. 7 camera được gắn ở bên trong và xung quanh cầu môn của mỗi đội bóng, kết nối với một máy tính chính phân tích tất cả các bàn thắng và ngay lập tức kết quả "Goal" hoặc "No Goal" sẽ được hiển thị trên đồng hồ đeo tay của trọng tài. 3. Trận đấu có nhiều khán giả nhất trong lịch sử World Cup: Kỷ lục này thuộc về trận chung kết World Cup 1950 giữa Brazil với Uruguay. Trận đấu chính thức ghi nhận 173.850 khán giả. Trận đấu này cũng nổi tiếng là trận đấu khiến nhiều cổ động viên Brazil tự tử khi đội của họ thua trận. 4. Cầu thủ có nhiều lần vô địch World Cup nhất trong lịch sử: Ngôi sao bóng đá Pelé của Brazil đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958 tại Thụy Điển, đồng thời cũng chứng kiến chiến thắng lần đầu tiên của Brazil. Sau đó, ông đã giúp Brazil giành giải trong giải đấu tiếp theo vào năm 1962 và cuối cùng đưa đội của mình lên bục chiến thắng vào năm 1970. Tổng cộng Pelé đã 3 lần được cùng đội nhà vô địch World Cup. 5. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup: Miroslav Klose của tuyển Đức đang có thành tích ghi 16 bàn ở World Cup, thậm chí vượt qua kỷ lục của Ronaldo. Anh đã ghi 5 bàn trong mùa giải đầu tiên của mình vào năm 2002 và sau đó là 5 bàn nữa trong giải đấu năm 2006. Klose tiếp tục ghi 4 bàn vào năm 2010 và 2 bàn vào mùa giải 2014. 6. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup: Just Fontaine của Pháp đã ghi 13 bàn trong giải đấu năm 1958 ở Thụy Điển, số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ từng ghi được trong một giải đấu. 7. World Cup đầu tiên được tổ chức bởi Uruguay vào năm 1930: Uruguay là nước chủ nhà đầu tiên nhưng cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên. 8. Giải đấu năm 2002 là lần đầu tiên được tổ chức bởi hai quốc gia: Ban đầu, Hàn Quốc và Nhật Bản đều từng đấu thầu để đăng cai chức vô địch. Nhật Bản sau đó tiếp tục từ chối ý tưởng đồng tổ chức. Tuy nhiên, họ đã thay đổi quyết định và thực hiện điều mà FIFA tuyên bố là một quyết định quan trọng để chỉ ra cách thể thao có thể đánh bại mọi sự khác biệt. 9. Hy Lạp có quốc ca dài nhất tại World Cup: Bài thánh ca tự do quốc gia của Hy Lạp là quốc ca dài nhất thế giới và cũng dài nhất tại World Cup với 158 khổ thơ được viết bởi Dionysios Solomos. Bài quốc ca này không thể hát hết được trước trận đấu tại World Cup. Theo quy định của FIFA mỗi đội chỉ có tối đa 90 giây hát quốc ca. Ngược lại Nhật Bản lại là quốc gia có quốc ca ngắn nhất tại World Cup. 10. Bài phát biểu chúc mừng Uruguay vô địch World Cup 1950 được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha thay vì Tây Ban Nha: Tại World Cup 1950, FIFA dường như có vẻ rất tự tin rằng Brazil sẽ chiến thắng trước Uruguay tại sân Maracana của họ. Chính vì thế, bài phát biểu chúc mừng được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính thức của Brazil) mà không phải bằng tiếng Tây Ban Nha (ngôn ngữ chính thức của Uruguay) dành cho Uruguay. 11. Không có World Cup vào năm 1942 hoặc 1946: Chiến tranh thế giới thứ hai là lý do cho việc hủy bỏ trận chung kết World Cup lần thứ 4 và thứ 5. Sau chiến tranh, Anh tái gia nhập FIFA, sau khi rời tổ chức này vào năm 1920. Uruguay cũng trở lại Giải đấu. 12. Cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi ở World Cup: Essam El Hadary, thủ môn của Ai Cập, thi đấu tại World Cup 2018 ở Nga ở tuổi 45. Giải đấu cũng trao cho anh danh hiệu cầu thủ lớn tuổi nhất cản phá thành công quả phạt đền khi cản phá thành công cú penalty của Saudi Arabia. >>>Xem thêm video: World Cup 2022 trước giờ khai mạc (Nguồn: VTV24).