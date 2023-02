12 bức ảnh hiếm hoi hé lộ sự kiện đắt giá trong lịch sử

Bức ảnh hiếm hoi về Chernobyl vào buổi sáng khi thảm họa hạt nhân xảy ra, ngày 26/4/1986. Độ nhiễu hạt trên ảnh là do ảnh hưởng của bức xạ trong không khí. Một người làm nghề "Knocker-Up" ở London, năm 1929. Trước khi có đồng hồ báo thức, có những người sẽ được trả tiền để đánh thức khách hàng của họ đi làm, bằng cách gõ vào cửa hay cửa sổ nhà họ bằng một cây gậy. Hình ảnh lịch sử một cậu bé với gương mặt đầy biểu cảm khi lần đầu xem truyền hình. Cậu bé xem tivi khi đứng trước cửa kính của một cửa hàng năm 1948. James Naismith - người phát minh ra môn bóng rổ - chơi môn thể thao hấp dẫn này với người vợ. Hình ảnh một buổi lễ tốt nghiệp năm 1895. Bức ảnh lịch sử hiếm có về vua George VI của Anh năm 1938. Một cảnh sát ở San Francisco, Mỹ đang khiển trách một người đàn ông không đeo khẩu trang trong đại dịch cúm. Bức ảnh cho thấy một sự kiện đắt giá trong lịch sử khi Công nương Diana không dùng găng tay bắt tay với một bệnh nhân AIDS năm 1991. Charles Thompson được những người bạn cùng lớp chào đón tại một ngôi trường công ngày 27/9/1954, chưa đầy 4 tháng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố sự phân biệt chủng tộc là vi hiến. Charles là cậu bé người Mỹ gốc Phi duy nhất trong ngôi trường này. Những tù nhân Do Thái được trả tự do sau khi thoát khỏi chuyến tàu tử thần năm 1945.Bức ảnh 9 vị vua châu Âu được chụp lần đầu tiên và lần duy nhất ngày 20/5/1910. Ngày 3/9/1967 là ngày Thụy Điển chuyển từ lái xe bên trái sang lái xe bên phải. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng hình ảnh hiếm về phụ nữ Việt Nam cách đây 1 thế kỷ. Nguồn: Kienthucnet.

Bức ảnh hiếm hoi về Chernobyl vào buổi sáng khi thảm họa hạt nhân xảy ra, ngày 26/4/1986. Độ nhiễu hạt trên ảnh là do ảnh hưởng của bức xạ trong không khí. Một người làm nghề "Knocker-Up" ở London, năm 1929. Trước khi có đồng hồ báo thức, có những người sẽ được trả tiền để đánh thức khách hàng của họ đi làm, bằng cách gõ vào cửa hay cửa sổ nhà họ bằng một cây gậy. Hình ảnh lịch sử một cậu bé với gương mặt đầy biểu cảm khi lần đầu xem truyền hình. Cậu bé xem tivi khi đứng trước cửa kính của một cửa hàng năm 1948. James Naismith - người phát minh ra môn bóng rổ - chơi môn thể thao hấp dẫn này với người vợ. Hình ảnh một buổi lễ tốt nghiệp năm 1895. Bức ảnh lịch sử hiếm có về vua George VI của Anh năm 1938. Một cảnh sát ở San Francisco, Mỹ đang khiển trách một người đàn ông không đeo khẩu trang trong đại dịch cúm. Bức ảnh cho thấy một sự kiện đắt giá trong lịch sử khi Công nương Diana không dùng găng tay bắt tay với một bệnh nhân AIDS năm 1991. Charles Thompson được những người bạn cùng lớp chào đón tại một ngôi trường công ngày 27/9/1954, chưa đầy 4 tháng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố sự phân biệt chủng tộc là vi hiến. Charles là cậu bé người Mỹ gốc Phi duy nhất trong ngôi trường này. Những tù nhân Do Thái được trả tự do sau khi thoát khỏi chuyến tàu tử thần năm 1945. Bức ảnh 9 vị vua châu Âu được chụp lần đầu tiên và lần duy nhất ngày 20/5/1910. Ngày 3/9/1967 là ngày Thụy Điển chuyển từ lái xe bên trái sang lái xe bên phải. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng hình ảnh hiếm về phụ nữ Việt Nam cách đây 1 thế kỷ. Nguồn: Kienthucnet.