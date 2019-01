10 phương pháp làm đẹp kỳ lạ trong quá khứ

1. Làm răng đen: Ai cũng biết đường có thể gây tác hại lớn cho răng. Vào thế kỷ 18, chỉ những gia đình giàu có mới có thể mua các sản phẩm có đường như mứt và kẹo. Vì vậy, mọi người bắt đầu cố tình nhuộm răng đen để chứng tỏ rằng họ có khả năng mua được đường, tuy nhiên điều này làm răng của họ yếu dần đi. 2. Loại bỏ xương sườn cho vòng eo nhỏ hơn: Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn sở hữu vòng eo nhỏ. Vòng eo con kiến luôn được coi là nữ tính và trong thời Victoria. Nhiều người thường làm cho vòng eo nhỏ hơn bằng cách mặc áo nịt ngực. Một số người tìm đến giải pháp cực đoan như loại bỏ một số xương sườn của chính mình. 3. Cổ áo cứng: Công bằng hơn thì không chỉ phụ nữ chạy theo thời trang. Vào cuối thế kỷ 19, cổ áo sơ mi nam rất cao và cứng là một phần trang phục mà mọi quý ông phải có. Có vẻ như đây không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên đã có một số báo cáo về việc đàn ông chết do kiểu cổ áo này. 4. Kiểu tóc nổi bật: Phong cách thời trang cho tóc thập niên 70, 80 khác hoàn toàn so với gu thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay. 5. Gót chân sen: Ở Trung Quốc, việc bó chân bắt đầu vào thế kỷ thứ 10 khi Hoàng đế Lý Dục yêu cầu vũ nữ Yểu Nương bó chân theo hình dạng mặt trăng và nhảy múa bằng ngón chân. Hoàng đế rất thích thú và sau đó các vũ nữ khác bắt đầu làm điều tương tự để cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng đế. Không lâu sau tục bó chân này trở nên phổ biến ở Trung Quốc đến thế kỷ 19, 40-50% phụ nữ bó chân. Trong khi với giới thượng lưu, con số này là gần 100%. Bàn chân nhỏ cũng ảnh hưởng đến khả năng kết tìm được đối tượng và kết hôn của các cô gái. 6. Tắm bùn bằng phân cá sấu: Có nhiều người tin rằng bùn có thể trị liệu và thư giãn da, khớp và cơ bắp, nhưng người Hy Lạp và La Mã cổ đại còn cực đoan hơn. Họ tin rằng chất thải của một số động vật có một số đặc tính chống lão hóa và một trong những phương pháp điều trị phổ biến nhất là tắm trong hỗn hợp của bùn và phân cá sấu. 7. Mỹ phẩm phóng xạ: Sau khi Marie và Pierre Curie phát hiện ra radium, thế giới tràn ngập các loại sản phẩm thương mại và chất phóng xạ trong mỹ phẩm, sữa rửa mặt, kem, son môi và thậm chí cả kem đánh răng. Các sản phẩm hứa hẹn mang lại cho người dùng làn da rạng rỡ, khuôn mặt rất sáng và có tác dụng chống lão hóa. Tuy nhiên, không thể lường hết được hậu quả từ các sản phẩm này. 8. Nước tiểu làm trắng răng: Các nha sĩ cổ đại tin rằng nước tiểu có tác dụng làm trắng răng kỳ diệu. Nước tiểu được sử dụng cho kem đánh răng và nước rửa miệng cho đến thế kỷ 18. Thực tế, nó có thể có tác dụng làm trắng răng bởi vì nước tiểu có chứa amoniac - một chất tẩy rửa, nhưng sử dụng nó cho răng miệng vẫn khó chấp nhận. 9. Cây Benladon: Belladonna trong tiếng Ý có nghĩa là phụ nữ xinh đẹp người Hồi giáo và trong quá khứ, loại cây có độc tính cao này đã được sử dụng làm thuốc nhỏ mắt để khiến mắt nhìn hấp dẫn hơn, mang đến cho con ngươi một hiệu ứng giãn nở. Các nhà khoa học sau đó phát hiện ra rằng hiệu ứng này là kết quả của việc ngăn chặn các thụ thể trong cơ mắt và sử dụng chất này thường xuyên có thể dẫn đến mù vĩnh viễn. 10. Miếng dán làm đẹp: Ban đầu miếng dán mặt được sử dụng để làm mờ vết thâm hoặc sẹo nhưng sau đó, nó đã trở thành mốt và đến thế kỷ 18, nó đã trở thành tiêu chuẩn vẻ đẹp hoàn hảo và là biểu tượng của sự giàu có.

