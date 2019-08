10 bí mật cực sốc về việc đi máy bay thập niên 1950

1. Những chuyến bay không êm dịu. Vào thập niên 1950, máy bay thương mại của các hãng hàng không đều là máy bay cánh quạt với độ ổn định thấp. Hành khách trên chuyến bay thường phải trải nghiệm cảm giác xóc khủng khiếp giống như đi xe hơi trên một con đường chất lượng tồi tệ. 2. Chỗ để chân thoái mái. Những chiếc máy bay thập niên 1950 thường có thiết kế chỗ để chân rất rộng rãi cho mọi hành khách, tương đương tiêu chuẩn hành khách hạng thương gia bây giờ. 3. Tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe cho tiếp viên hàng không. Theo quy định của một số hãng hàng không thập niên 1950, tiếp viên hàng không chỉ được để tóc ngắn trên cổ áo, cân nặng không được quá 125 pound (khoảng 56 kg), và phải là phụ nữ độc thân. 4. Giá vé máy bay rất đắt đỏ so với thu nhập. Trong những năm 1950, một chuyến bay khứ hồi Chicago - Phoenix (Mỹ) tốn khoảng 140 USD, tương đương 5% thu nhập một năm của người Mỹ khi đó. 5. Tôm hùm thường được phục vụ trên máy bay. Vào thập niên 1950s, tôm hùm vẫn là một món ăn "bình dân" do sản lượng còn rất dồi dào, và đây là món ăn phổ biến trên các chuyến bay của các hãng hàng không Âu - Mỹ thời đó. 6. Thoái mái hút thuốc trên máy bay. Vào thập niên 1950, hút thuốc lá là điều được phép trong chuyến bay, nhưng lại bị cấm ở sân bay do người ta sợ điều này ảnh hưởng đến an toàn khi tiếp nhiên liệu cho máy bay. 7. Được phát bưu thiếp kỷ niệm trên chuyến bay. Vào giai đoạn này, đi máy bay là trải nghiệm hiếm có với đa số dân thường, nên các hãng hàng không thường phát bưu thiếp cho hành khách như một cách ghi nhớ sự kiện đặc biệt này. 8. Thưởng thức rượu miễn phí trên máy bay. Đồ uống có cồn thường được phục vụ miễn phí và không giới hạn trên các chuyến bay thập niên 1950. 9. Thủ tục bay nội địa cực kỳ đơn giản. Theo quy định thời bấy giờ, hành khách không phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân trong các chuyến bay nội địa. Có mặt tại sân bay 30 phút trước khi bay là điều bình thường do các thủ tục rất nhanh gọn. 10. Thủ tục nhận hành lý ký gửi rườm rà hơn. Nhân viên sân bay sẽ sắp xếp hành lý ký gửi trên quầy và hành khách chỉ vào hành lý của mình để được trao lại. Và đừng quên khoản tiền tip cho người nhân viên này. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

