Kho báu La Mã ẩn giấu trong thành phố cổ nhất Romania

Kho tri thức

Kho báu La Mã ẩn giấu trong thành phố cổ nhất Romania

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một kho báu La Mã đáng chú ý, bao gồm hơn 40 đồng tiền và đồ trang sức tinh xảo làm từ kim loại quý.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại khu di chỉ khảo cổ Histria của Romania, một trong những khu định cư lịch sử quan trọng nhất trên bờ biển phía tây Biển Đen, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania.
Đó là một kho báu La Mã cổ xưa, ước tính có niên đại cách đây 1.800 năm trước. Kho báu này đáng chú ý gồm hơn 40 đồng tiền La Mã và một số món trang sức tinh xảo được chế tác từ kim loại quý. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania.
Phân tích sơ bộ cho thấy, số trang sức và tiền xu này từng được cất giữ trong một chiếc rương gỗ. Khi ngôi nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi vào thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, chiếc rương đã bị phá hủy, nhưng sức nóng cũng đã khiến các vật phẩm kho báu dính lại với nhau, nhưng vẫn giữ nguyên được hình dạng. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania.
Các nhà khảo cổ tin rằng, ngôi nhà này thuộc về một gia đình La Mã danh giá. Nền đá vôi trang trí và tường trát vữa sơn màu cho thấy sự giàu có và địa vị xã hội cao. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania.
Kho báu có thể đã được cất giữ ở một địa điểm đặc biệt, nhưng ngọn lửa bất ngờ đã khiến chủ sở hữu không thể lấy lại được những vật có giá trị. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Romania.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
