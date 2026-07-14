Kho báu Hiệp sĩ Dòng Đền - bí ẩn khiến cả thế giới săn tìm suốt 700 năm

Chỉ trong một đêm, một tổ chức quyền lực bậc nhất châu Âu sụp đổ, để lại phía sau truyền thuyết về kho báu mất tích kéo dài hơn bảy thế kỷ.

Nhắc đến kho báu thất lạc nổi tiếng nhất lịch sử phương Tây, rất ít cái tên vượt qua được kho báu của Hiệp sĩ Dòng Đền (Templar). Từ những cuốn tiểu thuyết, bộ phim nổi tiếng cho đến vô số cuộc thám hiểm, câu chuyện về khối tài sản bí ẩn này vẫn luôn khơi gợi trí tò mò của công chúng.

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Dòng Đền được thành lập vào khoảng năm 1119 tại Jerusalem với mục đích bảo vệ những người hành hương đến Đất Thánh. Chỉ sau hơn một thế kỷ, tổ chức này đã phát triển thành một thế lực tài chính hùng mạnh. Họ sở hữu hàng nghìn điền trang, lâu đài, hạm đội tàu biển và một hệ thống "ngân hàng" sơ khai cho phép khách hành hương gửi tiền ở một nơi rồi rút tại nơi khác. Nhờ vậy, Dòng Đền tích lũy khối tài sản khổng lồ trải khắp châu Âu và Trung Đông.

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Bí ẩn bắt đầu vào ngày 13/10/1307, khi vua Philippe IV của Pháp bất ngờ ra lệnh bắt giữ hàng loạt thành viên Dòng Đền. Nhà vua khi đó đang mắc khoản nợ lớn với tổ chức này và nhận được sự hậu thuẫn của Giáo hoàng Clement V. Các hiệp sĩ bị buộc tội dị giáo, nhiều người bị tra tấn, còn Đại Hiệp sĩ Jacques de Molay cuối cùng bị thiêu sống năm 1314.

Điều kỳ lạ là khi quân lính tiến vào trụ sở Dòng Đền ở Paris, họ không tìm thấy kho báu đồ sộ như mong đợi. Một số ghi chép cho biết ngay trước cuộc truy bắt, nhiều cỗ xe chở các hòm gỗ đã bí mật rời khỏi thành phố, trong khi một số tàu của Dòng Đền cũng biến mất khỏi cảng La Rochelle mà không để lại dấu vết.

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Từ đây, vô số giả thuyết ra đời. Có người tin rằng kho báu được giấu dưới lòng đất tại Pháp hoặc Scotland. Những người khác cho rằng nó đã theo các hiệp sĩ chạy sang Bồ Đào Nha, nơi họ tiếp tục hoạt động dưới một danh nghĩa mới. Các giả thuyết táo bạo hơn còn khẳng định kho báu không chỉ gồm vàng bạc, mà còn chứa Chén Thánh, Hòm Giao Ước, những bản thảo cổ vô giá hoặc các bí mật có thể làm rung chuyển Giáo hội thời Trung Cổ.

Tuy nhiên, các nhà sử học hiện đại cho rằng phần lớn truyền thuyết đã bị thêu dệt theo thời gian. Tài sản của Dòng Đền chủ yếu là đất đai, công trình và các khoản cho vay, chứ không nhất thiết tồn tại dưới dạng một "kho vàng" khổng lồ có thể chở đi chỉ trong vài đoàn xe. Dù vậy, việc nhiều tài liệu tài chính và một phần tài sản của tổ chức thực sự biến mất sau cuộc đàn áp vẫn là điều chưa được giải thích hoàn toàn.

Cho đến ngày nay, kho báu Templar vẫn là biểu tượng của một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất lịch sử. Giữa ranh giới mong manh giữa sự thật và huyền thoại, câu chuyện ấy tiếp tục nuôi dưỡng trí tưởng tượng của các nhà nghiên cứu, những người săn kho báu và hàng triệu độc giả trên khắp thế giới.