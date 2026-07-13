Hai hố đen hợp nhất: Sự kiện làm rung chuyển không-thời gian

Khi hai vật thể tối tăm và bí ẩn nhất vũ trụ lao vào nhau, chúng tạo nên một trong những sự kiện dữ dội nhất từng được biết đến.

Hố đen vốn nổi tiếng vì khả năng nuốt chửng mọi thứ, kể cả ánh sáng. Nhưng điều kỳ lạ là khi hai hố đen gặp nhau, chúng không tạo ra một vụ nổ khổng lồ như nhiều người vẫn tưởng. Thay vào đó, chúng thực hiện một "điệu nhảy tử thần" kéo dài hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước khi hợp nhất thành một hố đen lớn hơn.

Ảnh: research.gatech

Ban đầu, hai hố đen quay quanh nhau trong một hệ nhị phân. Mỗi vòng quay khiến chúng phát ra sóng hấp dẫn – những gợn sóng trong chính cấu trúc của không-thời gian như Albert Einstein đã tiên đoán trong Thuyết tương đối rộng hơn một thế kỷ trước. Sóng hấp dẫn mang năng lượng ra khỏi hệ, khiến khoảng cách giữa hai hố đen ngày càng thu hẹp. Khi chỉ còn cách nhau vài trăm kilomet, chúng lao quanh nhau với tốc độ lên tới hơn một nửa tốc độ ánh sáng, hoàn thành hàng chục vòng mỗi giây trước khi hợp nhất.

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Khoảnh khắc va chạm diễn ra cực kỳ nhanh, chỉ kéo dài vài phần nghìn giây. Hai chân trời sự kiện hòa vào nhau, tạo thành một hố đen mới có khối lượng lớn hơn. Tuy nhiên, tổng khối lượng của hố đen mới lại nhỏ hơn tổng khối lượng ban đầu của hai hố đen. Phần "khối lượng bị mất" thực ra đã chuyển hóa thành năng lượng của sóng hấp dẫn theo công thức nổi tiếng E = mc². Trong một số vụ hợp nhất, lượng năng lượng giải phóng dưới dạng sóng hấp dẫn trong vài phần giây còn lớn hơn tổng năng lượng phát ra từ toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ quan sát được trong cùng khoảng thời gian.

Ảnh: news.gatech

Điều đáng chú ý là chúng ta gần như không thể quan sát trực tiếp sự kiện này bằng kính thiên văn thông thường, bởi hố đen không phát sáng. Bước ngoặt đến vào năm 2015, khi LIGO lần đầu tiên ghi nhận tín hiệu sóng hấp dẫn mang tên GW150914, được tạo ra từ sự hợp nhất của hai hố đen cách Trái Đất khoảng 1,3 tỷ năm ánh sáng. Khám phá này không chỉ xác nhận dự đoán của Einstein mà còn mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới: con người có thể "lắng nghe" vũ trụ thay vì chỉ quan sát nó bằng ánh sáng.

Ngày nay, các đài quan sát như LIGO, Virgo Collaboration và KAGRA đã phát hiện hàng trăm sự kiện hợp nhất hố đen. Mỗi tín hiệu là một "bản ghi âm" của những vụ va chạm diễn ra cách chúng ta hàng triệu đến hàng tỷ năm ánh sáng, giúp các nhà thiên văn hiểu rõ hơn về sự hình thành hố đen, quá trình tiến hóa của các thiên hà và bản chất sâu xa của không-thời gian.