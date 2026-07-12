Bí ẩn xung quanh mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi trong lăng mộ hoàng gia

Việc phát hiện một chiếc mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), cho thấy việc sử dụng vàng hiếm hoi trong thời nhà Thương.

Các nhà khảo cổ học ở miền trung Trung Quốc đã khai quật được một chiếc mặt nạ vàng có niên đại ít nhất 3.000 năm, đây là hiện vật đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy từ thời nhà Thương (khoảng từ năm 1.600 TCN-1.046 TCN).

Ông Gu Wanfa, giám đốc Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ học thành phố Trịnh Châu cho biết, phát hiện ở Hà Nam cho thấy, di vật mặt nạ bằng vàng được tìm thấy trong lăng mộ hoàng gia. Nó được dùng để che kín toàn bộ khuôn mặt người mất để đảm bảo linh hồn được toàn vẹn.

Mặt nạ vàng cổ Trung Quốc đặt ra nhiều câu hỏi về văn hóa nhà Thương. Ảnh: @SCMP.

Cũng theo ông, di vật này có niên đại trước mặt nạ Sanxingdui từng gây xôn xao dư luận thế giới.

Các nhà khảo cổ tin rằng, chiếc mặt nạ vàng này được dùng để che mặt giới hoàng tộc đã khuất, tượng trưng cho một "thân thể vàng bất hoại", nó được thiết kế để giữ cho linh hồn được trọn vẹn ở thế giới bên kia.

Vì vàng cực kỳ hiếm gặp tại các di tích thời nhà Thương ở vùng Trung Nguyên- nơi đồng và ngọc bích là những vật liệu chôn cất truyền thống- nên điều này đặt ra câu hỏi liệu vàng có phải là vật liệu ngoại lai nhập khẩu hay không.