Khi Apple Family Sharing trở thành “vũ khí” kiểm soát sau ly hôn

Số hóa

Khi Apple Family Sharing trở thành “vũ khí” kiểm soát sau ly hôn

Tính năng Family Sharing giúp các gia đình Apple thuận tiện hơn, nhưng với những cặp đôi ly hôn, nó có thể biến thành công cụ giám sát, gây tổn thương tinh thần

Thiên Trang (TH)
Ra mắt từ năm 2014, Apple Family Sharing được thiết kế để giúp các thành viên trong gia đình chia sẻ ứng dụng, vị trí và phương tiện thanh toán chung.
Tuy nhiên, hệ thống này lại trao quyền tuyệt đối cho “người tổ chức”, khiến người còn lại bị hạn chế quyền kiểm soát.
Một người mẹ tên Kate chia sẻ rằng, sau khi ly hôn, chồng cũ của cô, người giữ quyền tổ chức đã lợi dụng tính năng này để theo dõi con cái.
Ông ta giám sát vị trí, giới hạn thời gian dùng thiết bị và thay đổi các cài đặt chỉ theo ý mình, bất chấp lệnh tòa giao quyền nuôi con cho Kate.
Ngay cả khi liên hệ Apple, Kate vẫn không nhận được hỗ trợ vì công ty không thể can thiệp vào quyền của người tổ chức nhóm.
Giải pháp duy nhất mà Apple đưa ra là tạo Apple ID mới đồng nghĩa với việc mất toàn bộ dữ liệu và kỷ niệm cũ.
Vấn đề này cho thấy, Family Sharing có thể trở thành công cụ bị lạm dụng trong các gia đình phức tạp.
Khi công nghệ được thiết kế cho sự gắn kết, nó cũng có thể vô tình trở thành sợi dây trói buộc nếu thiếu cơ chế bảo vệ công bằng.
Thiên Trang (TH)
