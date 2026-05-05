Khen thưởng bác sĩ cứu bé ngừng tim do điện giật

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tổ chức khen thưởng đột xuất đối với bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan, nhằm ghi nhận hành động kịp thời cứu sống một cháu bé ngừng tuần hoàn ngoài cộng đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu trao thưởng đột xuất cho bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan.

Trước đó, tại khu vực biển Quỳnh, bác sĩ Hồ Khắc Thủy phát hiện cháu bé rơi vào tình trạng ngừng tim do điện giật, lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Điều dưỡng Nguyễn Thị Loan nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ trong quá trình cấp cứu, giúp duy trì các thao tác liên tục, đúng kỹ thuật trong “thời gian vàng”.

Nhờ được xử trí kịp thời, cháu bé dần hồi tỉnh, tim đập trở lại, qua cơn nguy kịch. Sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp của hai cán bộ y tế đã góp phần quyết định trong việc giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hành động dứt khoát trong “thời gian vàng” không chỉ giành lại sự sống cho cháu bé, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc ở bất kỳ hoàn cảnh nào.