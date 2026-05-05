Khen thưởng bác sĩ cứu bé ngừng tim do điện giật

Bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan được khen thưởng vì hành động nhanh chóng, cứu sống bé trai bị điện giật, thể hiện trách nhiệm y tế.

Hạo Nhiên

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tổ chức khen thưởng đột xuất đối với bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan, nhằm ghi nhận hành động kịp thời cứu sống một cháu bé ngừng tuần hoàn ngoài cộng đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu trao thưởng đột xuất cho bác sĩ Hồ Khắc Thủy và điều dưỡng Nguyễn Thị Loan.

Trước đó, tại khu vực biển Quỳnh, bác sĩ Hồ Khắc Thủy phát hiện cháu bé rơi vào tình trạng ngừng tim do điện giật, lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Điều dưỡng Nguyễn Thị Loan nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ trong quá trình cấp cứu, giúp duy trì các thao tác liên tục, đúng kỹ thuật trong “thời gian vàng”.

Nhờ được xử trí kịp thời, cháu bé dần hồi tỉnh, tim đập trở lại, qua cơn nguy kịch. Sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp của hai cán bộ y tế đã góp phần quyết định trong việc giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hành động dứt khoát trong “thời gian vàng” không chỉ giành lại sự sống cho cháu bé, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

#Bệnh nhi #ngừng tim #điện giật #cứu sống #bệnh viện #Nghệ An

Đang ngồi học, trẻ 11 tuổi ngừng tuần hoàn hô hấp

Khi gặp trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp, việc cấp cứu tại chỗ đúng cách và chuyển viện an toàn, kịp thời là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, một trường hợp ngừng tuần hoàn hô hấp ở bệnh nhi 11 tuổi vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên khoa, cùng việc triển khai kịp thời các kỹ thuật hồi sức hiện đại.

Bệnh nhi L.X.A.M., 11 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, nhập viện trong tình trạng rất nặng sau khi đột ngột mất ý thức khi đang học. Theo gia đình, trẻ xuất hiện khó thở, da tái nhợt, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Phối hợp liên tuyến cứu trẻ 10 tuổi ngừng tim, hôn mê do đuối nước.

Giành lại sự sống cho bé trai 10 tuổi ngừng tim, hôn mê sau đuối nước bằng nỗ lực và sự phối hợp kịp thời giữa các tuyến y tế trong tỉnh.

Ngày 24/4, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực bệnh viện vừa giành lại sự sống cho bệnh nhi bị đuối nước nguy kịch.

Theo đó, tối ngày 17/4, kíp trực cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi D.Đ.K (10 tuổi) được chuyển tuyến lên từ BVĐK khu vực Quảng Yên trong tình trạng sốt cơn, hôn mê, suy hô hấp cấp, đồng tử đều còn phản xạ ánh sáng, được thông khí qua ống nội khí quản, sử dụng an thần, kháng sinh…

Hạ thân nhiệt chỉ huy cứu ca sơ sinh ngạt tổn thương não

Phương pháp hạ thân nhiệt chủ động áp dụng cho bệnh nhân là một trong những kỹ thuật chuyên sâu và rất khó trong hồi sức sơ sinh.

Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công cho bệnh nhi sơ sinh Nguyễn Thị A, bị ngạt nặng sau sinh có tổn thương não do thiếu oxy (HIE).

Khoảng 21h ngày 8/3/2026, trẻ (con đầu, sinh thường đủ tháng) chào đời tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh sau quá trình chuyển dạ kéo dài. Khi sinh ra, trẻ bị ngạt nặng, ngừng tim và được cấp cứu hồi sinh tim phổi trong khoảng 20 phút. Sau cấp cứu, trẻ vẫn trong tình trạng hôn mê, phải tiếp tục hồi sức tích cực. Do không bảo đảm an toàn để chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã liên hệ chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

