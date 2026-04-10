Hạ thân nhiệt chỉ huy cứu ca sơ sinh ngạt tổn thương não

Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công cho bệnh nhi sơ sinh Nguyễn Thị A, bị ngạt nặng sau sinh có tổn thương não do thiếu oxy (HIE).

Khoảng 21h ngày 8/3/2026, trẻ (con đầu, sinh thường đủ tháng) chào đời tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh sau quá trình chuyển dạ kéo dài. Khi sinh ra, trẻ bị ngạt nặng, ngừng tim và được cấp cứu hồi sinh tim phổi trong khoảng 20 phút. Sau cấp cứu, trẻ vẫn trong tình trạng hôn mê, phải tiếp tục hồi sức tích cực. Do không bảo đảm an toàn để chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã liên hệ chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Hạ thân nhiệt chỉ huy, kiểm soát nhiệt độ để cứu trẻ - Ảnh BVCC

Tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu không có các phản xạ, suy hô hấp và tuần hoàn nặng, toan chuyển hóa nặng, kèm theo xuất huyết não.

Sau khi tiếp nhận, hội chẩn các chuyên khoa thống nhất tiếp tục hồi sức tích cực và chỉ định liệu pháp kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (Hay còn gọi là hạ thân nhiệt chỉ huy).

Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện nhiều theo thời gian, các chức năng được cải thiện tốt hơn, ý thức và phản xạ khá, được thoát máy thở sau 1 tuần, tự bú qua bình.. Bệnh nhân được ra viện sau 24 ngày và hẹn tái khám đánh giá lại theo lịch.

Bác sĩ thăm khám lại cho trẻ - Ảnh BVCC

Phương pháp hạ thân nhiệt chủ động áp dụng cho bệnh nhân là một trong những kỹ thuật chuyên sâu và rất khó trong hồi sức sơ sinh. Phương pháp này đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu về lĩnh vực hồi sức. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc kiểm soát nhiệt độ hoặc cân bằng nội môi cũng có thể dẫn đến thất bại.

Chính vì độ khó và tính phức tạp này, rất ít bệnh viện (kể cả các bệnh viện tuyến tỉnh) có thể triển khai và làm chủ được kỹ thuật này.

Trẻ đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch, được trở về bên gia đình - Ảnh BVCC

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã áp dụng kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (Hạ thân nhiệt chỉ huy) từ năm 2020, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống thành công, không để lại di chứng thần kinh dù có tổn thương não nặng nề và suy nhiều cơ quan.

