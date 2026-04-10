Hạ thân nhiệt chỉ huy cứu ca sơ sinh ngạt tổn thương não

Phương pháp hạ thân nhiệt chủ động áp dụng cho bệnh nhân là một trong những kỹ thuật chuyên sâu và rất khó trong hồi sức sơ sinh.

Thúy Nga

Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công cho bệnh nhi sơ sinh Nguyễn Thị A, bị ngạt nặng sau sinh có tổn thương não do thiếu oxy (HIE).

Khoảng 21h ngày 8/3/2026, trẻ (con đầu, sinh thường đủ tháng) chào đời tại một bệnh viện ở Hà Tĩnh sau quá trình chuyển dạ kéo dài. Khi sinh ra, trẻ bị ngạt nặng, ngừng tim và được cấp cứu hồi sinh tim phổi trong khoảng 20 phút. Sau cấp cứu, trẻ vẫn trong tình trạng hôn mê, phải tiếp tục hồi sức tích cực. Do không bảo đảm an toàn để chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã liên hệ chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị.

Hạ thân nhiệt chỉ huy, kiểm soát nhiệt độ để cứu trẻ - Ảnh BVCC

Tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, hôn mê sâu không có các phản xạ, suy hô hấp và tuần hoàn nặng, toan chuyển hóa nặng, kèm theo xuất huyết não.

Sau khi tiếp nhận, hội chẩn các chuyên khoa thống nhất tiếp tục hồi sức tích cực và chỉ định liệu pháp kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (Hay còn gọi là hạ thân nhiệt chỉ huy).

Sau thời gian điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện nhiều theo thời gian, các chức năng được cải thiện tốt hơn, ý thức và phản xạ khá, được thoát máy thở sau 1 tuần, tự bú qua bình.. Bệnh nhân được ra viện sau 24 ngày và hẹn tái khám đánh giá lại theo lịch.

Bác sĩ thăm khám lại cho trẻ - Ảnh BVCC

Phương pháp hạ thân nhiệt chủ động áp dụng cho bệnh nhân là một trong những kỹ thuật chuyên sâu và rất khó trong hồi sức sơ sinh. Phương pháp này đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu về lĩnh vực hồi sức. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc kiểm soát nhiệt độ hoặc cân bằng nội môi cũng có thể dẫn đến thất bại.

Chính vì độ khó và tính phức tạp này, rất ít bệnh viện (kể cả các bệnh viện tuyến tỉnh) có thể triển khai và làm chủ được kỹ thuật này.

Trẻ đã thoát khỏi giai đoạn nguy kịch, được trở về bên gia đình - Ảnh BVCC

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã áp dụng kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (Hạ thân nhiệt chỉ huy) từ năm 2020, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống thành công, không để lại di chứng thần kinh dù có tổn thương não nặng nề và suy nhiều cơ quan.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: TP HCM siết chặt an toàn thực phẩm học đường

Bài liên quan

2 tuần cứu trẻ 2 tuổi đuối nước ở hồ cá Koi trong sân nhà

Bé M bị ngã vào hồ cá Koi trong sân nhà, không rõ thời gian ngâm nước. Khi được phát hiện, bé đã hôn mê, tím tái, ngưng thở và không phản ứng.

Ngày 23/7, BS Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa cho bệnh nhi N. T. T. M (2 tuổi, trú xã Lộc An, thành phố Huế) xuất viện sau gần hai tuần điều trị tích cực vì tai nạn đuối nước ngưng tim tại nhà.

Đây là một trong những trường hợp hồi phục kỳ diệu, nhờ can thiệp kịp thời và kỹ thuật chuyên sâu hạ thân nhiệt chỉ huy - phương pháp đang được áp dụng tại các trung tâm hồi sức hiện đại trên thế giới.

Xem chi tiết

Rơi vào não gan, du khách Mỹ lú lẫn, suy đa tạng, suýt ngừng tim được cứu

Cùng với suy gan, bệnh nhân còn rơi vào suy thận nặng, với chỉ số creatinin tăng lên tới khoảng 800 µmol/L – cao gấp nhiều lần bình thường.

Có dấu hiệu lú lẫn, phản ứng chậm ngay tại cổng an ninh sân bay, một du khách Mỹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã rơi vào não gan, suy đa tạng, toan chuyển hóa nặng, phải lọc máu khẩn cấp để giành sự sống.

Lú lẫn, suy đa tạng, suýt ngừng tim trước giờ lên máy bay

Xem chi tiết

Cuộc đua giành sự sống cho người bệnh đau ngực nhẹ, ngừng tim trong tích tắc

Nếu cộng đồng biết cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ có thể cứu được rất nhiều người, thay vì chờ đến khi vào viện.

Chỉ là cơn đau ngực thoáng qua, một người đàn ông 44 tuổi tự đi bộ vào Bệnh viện Bạch Mai để “khám cho yên tâm”. Nhưng chỉ vài phút sau, anh đột ngột ngừng tuần hoàn ngay tại Trung tâm Cấp cứu A9. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được cứu sống và hồi phục gần như hoàn toàn.

Câu chuyện là một lời cảnh báo về nhồi máu cơ tim tối cấp ở người trẻ nhưng trên hết đó là tinh thần, y đức của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng xử trí, giành lại sự sống cho người bệnh.

Xem chi tiết

