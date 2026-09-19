Khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông' tại Khu di tích Đền Hùng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19.9.1954 - 19.9.2026) và khánh thành tượng đài 'Bác Hồ với ngày hội non sông', Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.

Sáng 19.9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19.9.1954 - 19.9.2026) và khánh thành tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay.

Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Phát triển đất nước là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đối với các thế hệ mai sau.

Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, sẻ chia và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”

Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ nhân dân.

Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và có kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; gìn giữ sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của khu di tích.

Giữ gìn đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước. Các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Các thanh thiếu niên hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.