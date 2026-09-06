Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến đường Đồng Nai đi Lâm Đồng

Sau hơn 1 giờ khắc phục, tuyến đường tỉnh 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, Đồng Nai xảy ra sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn đã được thông tuyến.

Ngày 6/9, tuyến đường ĐT.755B, đoạn qua xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, xảy ra sự cố đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông cục bộ. Sau hơn 1 giờ khắc phục, tuyến đường đã được thông tuyến, các phương tiện lưu thông bình thường.

Theo ông Trần Ngọc Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài. Tại Km19+300, đoạn dốc 5 cây thuộc thôn Phước Hòa, đất từ khu vực đang thi công sửa chữa tuyến đường tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Qua kiểm tra thực tế, lượng đất tràn xuống đường khoảng 10-15m3. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản.

“Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban quản lý thôn đến hiện trường nắm tình hình, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương xử lý đất tràn xuống đường”, ông Trần Ngọc Công cho biết.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, sau hơn 1 giờ khắc phục, lượng đất tràn xuống mặt đường đã được xử lý, tuyến ĐT.755B được thông tuyến, người dân và các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn Trần Ngọc Công (bên phải) kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đất tràn xuống mặt đường tỉnh 755B. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn Trần Ngọc Công cho biết, đoạn tuyến xảy ra sự cố hiện đang được thi công sửa chữa đột xuất, do Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư. Nguyên nhân đất tràn xuống đường được xác định do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, khiến đất tại khu vực đang thi công bị trôi xuống mặt đường.

ĐT.755B, còn gọi là tuyến Sao Bọng-Đăng Hà, là tuyến đường kết nối Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng, có vai trò quan trọng trong giao thông khu vực. Do đặc điểm địa hình đồi dốc, vào mùa mưa, một số vị trí trên tuyến có nguy cơ xảy ra đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sau sự cố, Ủy ban Nhân dân xã Phước Sơn đã làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công, yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; bố trí biển cảnh báo, lực lượng trực và giám sát thường xuyên, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông trên tuyến được an toàn, thông suốt./.