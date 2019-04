Top sự thật không tin nổi về các sa mạc trên thế giới

Sa mạc Sahara cực lớn, nó lớn đến nỗi nó chiều dài của nó lớn hơn cả chiều dài giữa thành phố New York và Los Angeles, Mỹ. Một số sa mạc không bao giờ có mưa. Ví dụ như sa mạc Atacama ở Chile, nơi đây chưa bao giờ được ghi nhận là có mưa và đây cũng được coi là nơi khô nhất trên Trái đất. Sa mạc thường nằm ở Trung Đông, điều đó thực sự rất chính xác. Quốc gia Trung Đông duy nhất không bao gồm khu vực sa mạc là Lebanon. Sa mạc Saraha chưa bao giờ được xem là một sa mạc có tuyết. Tuy nhiên vào năm 1979, thực sự đã có một đợt tuyết rơi ở Sahara. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo giới khoa học lúc bấy giờ. Hàng năm, diện tích bề mặt sa mạc trên Trái đất tăng theo cấp số nhân do sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Theo thống kê, có khoảng 100.000 km2 biến thành sa mạc mỗi năm. Không có nhiều sự sống trên sa mạc do thiếu nước, thế nhưng một số động vật được tạo ra để sống ở sa mạc, điển hình như chuột túi. Loài động vật này không cần uống nước, nó lấy tất cả nước mà nó cần từ thực phẩm nó ăn. Google thực sự đã sử dụng một con lạc đà để ghi lại những cảnh quan trên sa mạc trong tính năng Google Street View. Nhiều người tin rằng nếu họ bị lạc trong sa mạc và khát nước, xương rồng là cách hoàn hảo để giải tỏa cơn khát. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Xương rồng rất khó ăn và nhiều loại thực sự độc. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng khoảng 1/3 diện tích đất của thế giới bị bao phủ bởi các sa mạc. Nhiều người tin rằng sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, thế nhưng điều đó đã sai. Nam Cực mới thực sự là sa mạc lớn nhất thế giới. Mời quý vị xem video: Kỳ lạ rau xanh giữa sa mạc cát. Nguồn video: VTC14

