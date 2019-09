Cá sủ vàng "khủng" ở Cà Mau: Sự thật bất ngờ...

Ngày 14/9, chủ một tàu cá ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) liên lạc với nhà hàng ở TP Cà Mau bán cặp cá sủ vàng còn tươi nguyên, trong đó, con nhỏ nặng 32 kg và con to 38 kg, dài hơn 1 m, vây vàng rực. Đây được xem là cặp cá to nhất từng được bắt từ trước đến nay. Ảnh: Nhật Tân. Cá sủ vàng (còn gọi là cá sủ vây vàng, cá đường) có tên khoa học là Otolithoides biauritus. Đây là loại cá lớn nhất trong họ cá đù, thuộc bộ cá vược, phân bố ở Ấn Độ, Indonesia, Sri Lanka, Việt Nam, Trung Quốc. Ảnh: Vitalk Loài cá này vô cùng có giá trị, đặc biệt là bong bóng cá. Bong bóng của cá sủ vàng là một trong những món thực phẩm thượng hạng, thường chỉ dành riêng cho giới nhà giàu Việt. Mức giá của bong bóng cá sủ vàng có mức giá cao nhất lên đến 55.000 ngàn USD/kg. Tuy vây, không phải có tiền là mua được. Người muốn có phải đặt tiền cả năm trời, cầu may mới có được. Bóng cá sủ vàng được đồn đoán có công dụng chữa bệnh dạ dày nên giá bán hàng chục triệu đồng. Ảnh: Con cá lớn nghi cá sủ vàng bắt được ở Quảng Nam Loài cá này được xem được là “đắt như vàng” ở nước ta bởi bóng cá hay được lùng mua nhiều bởi nhiều người tin vào công dụng bồi bổ, tăng bản lĩnh đàn ông của loại thực phẩm này. Ảnh: nghi cá sủ vàng bắt được ở Khánh Hòa. Để có thế sấy khô thành phẩm 1 kg bóng cá đường cần phải có 10 kg bóng cá tươi. Bóng cá phơi khô có giá trị dinh dưỡng ngang với nhân sâm. Ảnh: Giadinhnet Ngoài ra, người Trung Quốc còn cho rằng, ăn cá sủ vàng có thể giúp thực khác may mắn, làm ăn phát đạt. Ảnh: Cá nghi cá sủ vàng câu được ở Quảng Bình Giá trị dinh dưỡng của cá sủ vàng cũng rất cao khi thịt cá mềm, thơm ngon khi chế biến. Nhưng giá trị cao nhất của loài cá này chính là bong bóng cá có thể dùng để sản xuất một loại chỉ tiêu sinh học, có tác dụng rất quan trọng trong ngành vi phẫu thuật, phẫu thuật. Ảnh: Cá câu được nghi sủ vàng ở Hà Tĩnh. Hiện tại, cá sủ vàng trong tự nhiên đang trên bờ vực tuyệt chủng khi số lượng của chúng còn rất ít. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được đưa vào sách đỏ nên vẫn được săn bắt. Vì vậy, loài cá này ngày càng trở nên cực kỳ quý hiếm, nhất là những con lớn hơn 100kg gần như tuyệt chủng. Ảnh: Cá bắt được trên vùng biển Sông Cầu (Phú Yên) nghi cá sủ vàng. Mời quý vị xem video: Bắt được cá nghi cá sủ vàng tiền tỷ

