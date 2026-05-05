Khám phá thành phố được quy hoạch đẹp nhất thế giới 400 năm trước

Zamość, thường được gọi là “viên ngọc của thời Phục Hưng”, là một trong những ví dụ hiếm hoi về một thành phố được thiết kế hoàn chỉnh ngay từ đầu. Thành phố này được thành lập vào cuối thế kỷ 16 bởi Jan Zamoyski – một quý tộc quyền lực, với tham vọng xây dựng một trung tâm thương mại, văn hóa và quân sự hiện đại.

Điểm độc đáo của Zamość nằm ở việc nó được thiết kế dựa trên khái niệm “thành phố lý tưởng” của kiến trúc Phục Hưng Ý. Kiến trúc sư người Ý Bernardo Morando đã quy hoạch toàn bộ đô thị theo dạng lưới hình học chặt chẽ, với các trục đường cắt nhau vuông góc và quảng trường trung tâm đóng vai trò trái tim của thành phố. Điều đáng kinh ngạc là sau hơn 400 năm, cấu trúc này gần như vẫn được giữ nguyên vẹn, khiến Zamość trở thành một “bảo tàng sống” của quy hoạch đô thị thế kỷ 16.

Quảng trường lớn (Rynek Wielki) là điểm nhấn nổi bật nhất của Zamość, được bao quanh bởi những dãy nhà đầy màu sắc mang phong cách Ý kết hợp với truyền thống Trung Âu. Tòa thị chính với cầu thang hình quạt ấn tượng vươn cao như một sân khấu kiến trúc giữa lòng thành phố. Không chỉ đẹp, Zamość còn được thiết kế như một pháo đài với hệ thống tường thành và pháo đài hình ngôi sao, giúp nó từng là một thành trì kiên cố trên tuyến thương mại nối liền châu Âu với Biển Đen.

Zamość không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là trung tâm văn hóa quan trọng trong lịch sử Ba Lan. Thành phố từng có học viện riêng, thu hút học giả và thương nhân từ nhiều vùng, tạo nên một cộng đồng đa dạng với người Ba Lan, Armenia, Do Thái và Ý cùng sinh sống. Sự giao thoa này đã góp phần tạo nên bản sắc độc đáo cho thành phố.

Năm 1992, khu phố cổ Zamość được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về quy hoạch đô thị và kiến trúc. Ngày nay, bước chân vào Zamość giống như quay ngược thời gian, nơi từng con phố, mái vòm và bức tường đều kể lại câu chuyện về một giấc mơ Phục Hưng đã được hiện thực hóa trọn vẹn.