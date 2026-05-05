Khám phá thành phố được quy hoạch đẹp nhất thế giới 400 năm trước

Tọa lạc ở miền đông Ba Lan, Zamość là thành phố được quy hoạch hoàn hảo, nơi lý tưởng Phục Hưng trở thành hiện thực sống động.

T.B (tổng hợp)

Zamość, thường được gọi là “viên ngọc của thời Phục Hưng”, là một trong những ví dụ hiếm hoi về một thành phố được thiết kế hoàn chỉnh ngay từ đầu. Thành phố này được thành lập vào cuối thế kỷ 16 bởi Jan Zamoyski – một quý tộc quyền lực, với tham vọng xây dựng một trung tâm thương mại, văn hóa và quân sự hiện đại.

Ảnh: mark-travel.

Điểm độc đáo của Zamość nằm ở việc nó được thiết kế dựa trên khái niệm “thành phố lý tưởng” của kiến trúc Phục Hưng Ý. Kiến trúc sư người Ý Bernardo Morando đã quy hoạch toàn bộ đô thị theo dạng lưới hình học chặt chẽ, với các trục đường cắt nhau vuông góc và quảng trường trung tâm đóng vai trò trái tim của thành phố. Điều đáng kinh ngạc là sau hơn 400 năm, cấu trúc này gần như vẫn được giữ nguyên vẹn, khiến Zamość trở thành một “bảo tàng sống” của quy hoạch đô thị thế kỷ 16.

Ảnh: SlowTravel.pl.

Quảng trường lớn (Rynek Wielki) là điểm nhấn nổi bật nhất của Zamość, được bao quanh bởi những dãy nhà đầy màu sắc mang phong cách Ý kết hợp với truyền thống Trung Âu. Tòa thị chính với cầu thang hình quạt ấn tượng vươn cao như một sân khấu kiến trúc giữa lòng thành phố. Không chỉ đẹp, Zamość còn được thiết kế như một pháo đài với hệ thống tường thành và pháo đài hình ngôi sao, giúp nó từng là một thành trì kiên cố trên tuyến thương mại nối liền châu Âu với Biển Đen.

sekulada.com.

Zamość không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là trung tâm văn hóa quan trọng trong lịch sử Ba Lan. Thành phố từng có học viện riêng, thu hút học giả và thương nhân từ nhiều vùng, tạo nên một cộng đồng đa dạng với người Ba Lan, Armenia, Do Thái và Ý cùng sinh sống. Sự giao thoa này đã góp phần tạo nên bản sắc độc đáo cho thành phố.

Năm 1992, khu phố cổ Zamość được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về quy hoạch đô thị và kiến trúc. Ngày nay, bước chân vào Zamość giống như quay ngược thời gian, nơi từng con phố, mái vòm và bức tường đều kể lại câu chuyện về một giấc mơ Phục Hưng đã được hiện thực hóa trọn vẹn.

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

“Khảm Sắc” đánh thức di sản khảm trai bằng trải nghiệm sống động

Từ không gian làng nghề Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án “Khảm Sắc” mở ra hành trình trải nghiệm văn hóa độc đáo, đưa nghệ thuật khảm trai truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Ngày 27/04/2026, chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa thuộc dự án “Khảm Sắc” đã chính thức khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội). Với sự tham gia của đông đảo du khách trong nước và quốc tế, chương trình đã mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật khảm xà cừ truyền thống bước gần hơn với đời sống đương đại.

Du khách tham quan triển lãm sản phẩm trong khuôn khổ sự kiện.
Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

