Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá nơi sinh sống kỳ bí của loài thú hiếm nhất thế giới

Giải mã

Khám phá nơi sinh sống kỳ bí của loài thú hiếm nhất thế giới

Tọa lạc ở phía đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, Vườn quốc gia Garamba là một trong những khu bảo tồn lâu đời và giàu tính biểu tượng nhất châu Phi.

T.B (tổng hợp)
Garamba có hệ sinh thái chuyển tiếp độc đáo. Nó nằm giữa rừng mưa xích đạo và thảo nguyên khô, tạo môi trường đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Garamba có hệ sinh thái chuyển tiếp độc đáo. Nó nằm giữa rừng mưa xích đạo và thảo nguyên khô, tạo môi trường đa dạng sinh học. Ảnh: Pinterest.
Vườn có diện tích hơn 4.900 km². Khu vực rộng lớn này là nơi sinh tồn của voi, hươu cao cổ, trâu rừng và sư tử. Ảnh: Pinterest.
Vườn có diện tích hơn 4.900 km². Khu vực rộng lớn này là nơi sinh tồn của voi, hươu cao cổ, trâu rừng và sư tử. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống cuối cùng của tê giác trắng phương bắc. Loài này hiện gần như tuyệt chủng, chỉ còn vài cá thể được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Là nơi sinh sống cuối cùng của tê giác trắng phương bắc. Loài này hiện gần như tuyệt chủng, chỉ còn vài cá thể được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
Khu vực này có dấu tích cư trú của con người cổ đại. Các di chỉ khảo cổ chứng minh Garamba từng có người sinh sống từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: wikimedia.org.
Khu vực này có dấu tích cư trú của con người cổ đại. Các di chỉ khảo cổ chứng minh Garamba từng có người sinh sống từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: wikimedia.org.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1980. Garamba nổi bật nhờ cảnh quan đồng cỏ, rừng rậm và hệ động vật phong phú. Ảnh: africageographic.com.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1980. Garamba nổi bật nhờ cảnh quan đồng cỏ, rừng rậm và hệ động vật phong phú. Ảnh: africageographic.com.
Garamba từng chịu nạn săn trộm nghiêm trọng. Hàng nghìn con voi và tê giác bị giết tại khu vực này trong thập niên 1980–2000. Ảnh: congosafaristours.com.
Garamba từng chịu nạn săn trộm nghiêm trọng. Hàng nghìn con voi và tê giác bị giết tại khu vực này trong thập niên 1980–2000. Ảnh: congosafaristours.com.
Các tổ chức quốc tế đang hỗ trợ phục hồi Garamba. Chương trình bảo tồn do African Parks điều hành đang dần đem lại hy vọng hồi sinh quần thể động vật ở nơi đây. Ảnh: congosafaristours.com.
Các tổ chức quốc tế đang hỗ trợ phục hồi Garamba. Chương trình bảo tồn do African Parks điều hành đang dần đem lại hy vọng hồi sinh quần thể động vật ở nơi đây. Ảnh: congosafaristours.com.
Vườn quốc gia Garamba là biểu tượng của hy vọng bảo tồn. Dù đối mặt nhiều thách thức, Vườn quốc gia Garamba vẫn là “lá phổi xanh” quý giá của châu Phi. Ảnh: bbci.co.uk.
Vườn quốc gia Garamba là biểu tượng của hy vọng bảo tồn. Dù đối mặt nhiều thách thức, Vườn quốc gia Garamba vẫn là “lá phổi xanh” quý giá của châu Phi. Ảnh: bbci.co.uk.
T.B (tổng hợp)
#Bảo tồn động vật hoang dã #Vườn quốc gia Garamba #Loài thú hiếm nhất thế giới #Bảo vệ tê giác trắng phương Bắc #Di sản thế giới UNESCO #Chống săn trộm và phục hồi sinh thái

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT