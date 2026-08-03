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Kho tri thức

Cận cảnh hồ dung nham trường tồn giữa sa mạc nóng nhất hành tinh

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt nhất Trái Đất, một ngọn núi lửa vẫn âm thầm cháy sáng như một cánh cửa mở xuống hỏa ngục.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm tại vùng Afar xa xôi ở phía đông bắc Ethiopia, Erta Ale là một trong những núi lửa kỳ lạ nhất hành tinh. Tên gọi của nó trong ngôn ngữ địa phương có nghĩa là "ngọn núi đang bốc khói", nhưng điều khiến Erta Ale nổi tiếng toàn cầu chính là hồ dung nham gần như tồn tại liên tục trong hàng chục năm, một hiện tượng hiếm gặp chỉ xuất hiện ở một số ít núi lửa trên thế giới.

Ảnh: wildimages-phototours

Erta Ale cao khoảng 600m, không phải là một ngọn núi hùng vĩ nếu so với những đỉnh núi lửa nổi tiếng khác. Tuy nhiên, bên trong miệng núi lửa của nó lại chứa một cảnh tượng đáng kinh ngạc: những dòng dung nham nóng chảy đỏ rực liên tục chuyển động, tạo thành một "hồ lửa" khổng lồ có nhiệt độ lên tới hơn 1.000°C. Ban đêm, ánh sáng đỏ cam từ dung nham phản chiếu lên lớp đá đen xung quanh, tạo nên một trong những khung cảnh tự nhiên giống như ngoài hành tinh nhất trên Trái Đất.

Ảnh: visitethiopia

Điều đặc biệt của Erta Ale bắt nguồn từ vị trí địa chất độc đáo. Núi lửa này nằm trong vùng Tam giác Afar, nơi ba mảng kiến tạo lớn đang tách xa nhau. Sự chuyển động này khiến lớp vỏ Trái Đất trở nên mỏng hơn, cho phép magma từ sâu bên dưới trồi lên bề mặt. Đây cũng là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà con người có thể quan sát trực tiếp quá trình hình thành lớp vỏ đại dương mới.

Hồ dung nham của Erta Ale đã được ghi nhận từ cuối thế kỷ XIX và được xem là một trong những hồ dung nham hoạt động lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng ổn định. Các đợt phun trào, sự thay đổi mực dung nham và những dòng dung nham tràn ra ngoài miệng núi lửa thường xuyên làm biến đổi cảnh quan xung quanh.

walkinethiopia

Vùng đất quanh Erta Ale cũng là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhiệt độ ban ngày tại sa mạc Danakil có thể vượt quá 45°C, lượng mưa cực thấp và địa hình đầy đá núi lửa. Dù vậy, các cộng đồng người Afar vẫn sinh sống trong khu vực này từ nhiều thế hệ, thích nghi với điều kiện mà phần lớn con người khó có thể tồn tại.

Trong những năm gần đây, Erta Ale trở thành điểm đến thu hút các nhà khoa học và những du khách ưa khám phá. Hành trình đến đây không hề dễ dàng, thường phải vượt qua sa mạc hoang vắng bằng xe địa hình và đi bộ trong điều kiện khắc nghiệt. Nhưng phần thưởng là cơ hội chứng kiến một trong những biểu hiện mạnh mẽ nhất của sức nóng bên trong Trái Đất.

Erta Ale nhắc nhở con người rằng hành tinh chúng ta vẫn là một thế giới đang vận động không ngừng. Dưới lớp vỏ tưởng như bình yên, những dòng năng lượng khổng lồ vẫn đang chuyển động, tạo nên những cảnh tượng vừa đáng sợ vừa tuyệt đẹp.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#hồ dung nham liên tục Erta Ale #vị trí địa chất vùng Afar #hiện tượng núi lửa hoạt động lâu đời #địa hình sa mạc khắc nghiệt #ảnh hưởng của hoạt động núi lửa đối với tự nhiên

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