Khám phá bông tai vàng hình linh miêu thời trung cổ

Khám phá bông tai vàng hình linh miêu thời trung cổ

Đôi bông tai hình linh miêu vàng được phát hiện trên tuyến đường tơ lụa lịch sử đi qua Di tích Ani, một trung tâm thương mại quan trọng trong Thời Trung cổ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Ani được thành lập vào thế kỷ thứ 5 Sau Công Nguyên trên một ngọn đồi nhìn ra sông Akhurian, biên giới hiện đại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, tại giao lộ của một số tuyến đường thương mại quan trọng trên Con đường Tơ lụa. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars.
Thành phố này đã thịnh vượng và phát triển qua nhiều thế kỷ, đạt đến đỉnh cao vào thế kỷ 11 với tư cách là thủ đô của vương quốc Armenia Bagratid với dân số 100.000 người bên trong các bức tường thành. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars.
Cuối cùng, các bức tường thành đã không thể bảo vệ thành phố khỏi cuộc tấn công dữ dội của quân Mông Cổ vào năm 1236. Họ đã cướp phá thành phố, khiến dân số giảm đáng kể, và một trận động đất năm 1319 thậm chí còn gây ra thiệt hại nặng nề hơn cho các nhà thờ, tu viện và cung điện nổi tiếng của Ani. Sự thay đổi các tuyến đường thương mại đã làm giảm uy tín của Ani trong khu vực, và đến cuối thế kỷ 17, nó đã trở thành một thành phố ma. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars.
Khi tiến hành khai quật tại tàn tích thành phố cổ Ani này, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars bất ngờ tìm thấy một đôi bông tai vàng thời trung cổ kỳ lạ, độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars.
Đôi bông tai này có hình dạng giống như loài linh miêu với họa tiết trang trí hình ngôi sao, ánh trăng, giọt nước trên thân linh vật cực kỳ tinh xảo. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars.
Theo Yavuz Çetin, giám đốc Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars, đôi bông tai bằng vàng này nặng 22 gram, nó là những ví dụ tinh tế về nghệ thuật Armenia thời trung cổ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học và Dân tộc học Kars.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Bông tai #linh miêu #thời trung cổ #phố cổ #tàn tích #trang sức

