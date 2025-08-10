Hà Nội

Mở mộ cổ La Mã, chất lỏng bên trong khiến giới khảo cổ ngỡ ngàng

Kho tri thức

Vết tích rượu vang lâu đời nhất thế giới được phát hiện ở dạng lỏng tìm thấy trong một ngôi mộ La Mã cổ đại.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Khi tiến hành khai quật tại nghĩa trang Carmona ở Seville, Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Đại học Córdoba bất ngờ phát hiện một hiện vật cổ xưa gây chấn động. Ảnh: @Đại học Córdoba.
Đó là tại lăng mộ gia đình La Mã có niên đại từ thế kỷ thứ 1 Sau Công nguyên thuộc nghĩa trang Carmona ở Seville, nhóm chuyên gia bất ngờ tìm thấy một bình đựng thủy tinh có quai hình chữ M. Ảnh: @Đại học Córdoba.
Điều đáng nói là trong chiếc bình đựng này còn chứa một loại chất lỏng màu đỏ bí ẩn. Ảnh: @Đại học Córdoba.
Bằng cách sử dụng phương pháp phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS), các nhà khoa học đến từ Đại học Córdoba phát hiện, lượng chất lỏng này chính là một loại rượu vang, bên trong có chứa kali, canxi và magiê, polyphenol - hợp chất được tìm thấy trong nho. Ảnh: @Đại học Córdoba.
José Rafael Ruiz Arrebola, một nhà hóa học hữu cơ tại Đại học Córdoba, người đứng đầu nhóm phân tích loại rượu này, cho biết: “Rượu vang này khá giống với rượu vang từ Andalucía có tên là Montilla-Moriles, là một loại rượu vang kiểu sherry. Có tuổi đời khoảng 2.000 năm, điều này khiến nó trở thành loại rượu lâu vang đời nhất được tìm thấy cho đến hiện nay”. Ảnh: @Đại học Córdoba.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#rượu vang #ngôi mộ #la mã #chất lỏng #hiện vật

