Khai quật lăng mộ hơn 2.000 năm, nhà khảo cổ bị thương vì vật hiếm có

Hai thanh kiếm niên đại hơn 2.000 năm đã được khai quật từ lăng mộ cổ, khiến các nhà khảo cổ học bị thương ngay tại chỗ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Nhiều di vật văn hóa, sau khi trải qua hàng nghìn năm gió, mưa, tuyết và sự bào mòn của thời gian, thường trở nên dễ vỡ đến mức dường như sẵn sàng vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ. Mặc dù dễ vỡ, chúng lại sở hữu giá trị không thể thay thế trong việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa của hàng nghìn năm trước.

Các nhà khảo cổ học luôn hết sức cẩn thận khi khai quật những di vật này, lo sợ rằng ngay cả sự bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể làm hư hại những báu vật lịch sử này. Tuy nhiên, một hiện vật đã hoàn toàn vượt ngoài mong đợi – nó không chỉ cứng như sắt mà còn cực kỳ sắc bén, thậm chí còn làm bị thương một nhà khảo cổ học trong quá trình khai quật.

Hiện vật dường như siêu nhiên này, được xếp hạng di vật văn hóa cấp một, sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra một khu phức hợp lăng mộ cổ lớn ở khu vực Giang Lăng (Trung Quốc). Vì lăng mộ cổ đã bị cướp phá, các chuyên gia không đặt nhiều hy vọng vào các hiện vật bên trong.

Sau khi kiểm tra và phân tích cẩn thận các bình và hộp còn lại trong lăng mộ cổ, họ dần dần xác nhận rằng đó là lăng mộ của một hoàng tộc từ nước Sở. Bên trong phòng chôn cất chính, nhóm nghiên cứu phát hiện một chiếc hộp gỗ màu đen cũ kỹ. Họ đã hy vọng tìm thấy những báu vật quý hiếm, nhưng khi mở hộp ra, thứ họ tìm thấy lại là hai thanh trường kiếm.

Ảnh: @Sohu.

Các chuyên gia ước tính thanh kiếm này có niên đại khoảng 2.400 năm. Thông thường, sau một thời gian dài bị oxy hóa và ăn mòn, thanh kiếm lẽ ra phải rất dễ vỡ và có thể gãy chỉ với một cái chạm nhẹ. Tuy nhiên, khi các nhà khảo cổ cố gắng rút nó ra bằng tay, họ đã bị lưỡi kiếm sắc bén cứa vào chảy máu. Tất cả các nhà khảo cổ có mặt đều kinh ngạc, làm thế nào mà một thanh kiếm cổ đại, sau hàng nghìn năm, vẫn có thể sắc bén đến mức kỳ lạ đến như vậy.

Sau quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, các chuyên gia cuối cùng đã xác nhận rằng thanh kiếm đó thực sự là thanh kiếm nổi tiếng của Goujian, vua nước Yue, trong khi thanh kiếm bên cạnh là một thanh kiếm phụ. Sau đó, thanh kiếm này chính thức được xếp vào danh sách bảo vật quốc gia hạng nhất, trở thành một viên ngọc quý của nền văn minh Trung Hoa.

Xem video: Bất động sản 2026: Dòng tiền đổ về nhu cầu thực, 60% người mua vẫn đứng ngoài
Đào hầm trú ẩn tìm thấy báu vật trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi

Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

Xem chi tiết

Báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khai quật được nhiều báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi, khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Lạc Dương là một trong những vùng có nhiều di tích lăng mộ cổ nhất Trung Quốc. Khi nhắc đến Lạc Dương, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ độc đáo mang tên xẻng Lạc Dương, việc phát hiện ra nó đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác khảo cổ học của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ quý giá giúp các nhà khảo cổ học khám phá các di tích lịch sử, mà còn gắn liền mật thiết với việc phát hiện và bảo vệ các lăng mộ cổ.

Xem chi tiết

Báu vật quý giá 15.000 tuổi bị 'bỏ quên' gần 160 năm

Gần 160 năm trước, một mặt dây chuyền được khai quật ở Anh. Sau nhiều năm bị "lãng quên", nó được xác định là báu vật quý giá có niên đại 15.000 tuổi.

Năm 1867, các nhà khảo cổ học ở Devon, Anh đã khai quật được một mặt dây chuyền bên trong hang động Kents Cavern từng được cả người Homo sapiens và người Neanderthal sử dụng hàng nghìn năm trước. Hiện vật này sau đó bị "lãng quên" trong suốt nhiều năm.

Mãi cho tới gần đây, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt dây chuyền trên và có khám phá bất ngờ. Họ phát hiện nó không được làm từ răng của lửng, sói hay hải ly như người ta từng nghĩ trước đó. Trên thực tế, mặt dây chuyền được làm từ răng của một con hải cẩu xám và có niên đại khoảng 15.000 năm tuổi.

Xem chi tiết

