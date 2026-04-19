Khai quật lăng mộ hơn 2.000 năm, nhà khảo cổ bị thương vì vật hiếm có

Hai thanh kiếm niên đại hơn 2.000 năm đã được khai quật từ lăng mộ cổ, khiến các nhà khảo cổ học bị thương ngay tại chỗ.

Nhiều di vật văn hóa, sau khi trải qua hàng nghìn năm gió, mưa, tuyết và sự bào mòn của thời gian, thường trở nên dễ vỡ đến mức dường như sẵn sàng vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ. Mặc dù dễ vỡ, chúng lại sở hữu giá trị không thể thay thế trong việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa của hàng nghìn năm trước.

Các nhà khảo cổ học luôn hết sức cẩn thận khi khai quật những di vật này, lo sợ rằng ngay cả sự bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể làm hư hại những báu vật lịch sử này. Tuy nhiên, một hiện vật đã hoàn toàn vượt ngoài mong đợi – nó không chỉ cứng như sắt mà còn cực kỳ sắc bén, thậm chí còn làm bị thương một nhà khảo cổ học trong quá trình khai quật.

Hiện vật dường như siêu nhiên này, được xếp hạng di vật văn hóa cấp một, sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Câu chuyện bắt đầu khi một nhóm khảo cổ học Trung Quốc đã phát hiện ra một khu phức hợp lăng mộ cổ lớn ở khu vực Giang Lăng (Trung Quốc). Vì lăng mộ cổ đã bị cướp phá, các chuyên gia không đặt nhiều hy vọng vào các hiện vật bên trong.

Sau khi kiểm tra và phân tích cẩn thận các bình và hộp còn lại trong lăng mộ cổ, họ dần dần xác nhận rằng đó là lăng mộ của một hoàng tộc từ nước Sở. Bên trong phòng chôn cất chính, nhóm nghiên cứu phát hiện một chiếc hộp gỗ màu đen cũ kỹ. Họ đã hy vọng tìm thấy những báu vật quý hiếm, nhưng khi mở hộp ra, thứ họ tìm thấy lại là hai thanh trường kiếm.

Các chuyên gia ước tính thanh kiếm này có niên đại khoảng 2.400 năm. Thông thường, sau một thời gian dài bị oxy hóa và ăn mòn, thanh kiếm lẽ ra phải rất dễ vỡ và có thể gãy chỉ với một cái chạm nhẹ. Tuy nhiên, khi các nhà khảo cổ cố gắng rút nó ra bằng tay, họ đã bị lưỡi kiếm sắc bén cứa vào chảy máu. Tất cả các nhà khảo cổ có mặt đều kinh ngạc, làm thế nào mà một thanh kiếm cổ đại, sau hàng nghìn năm, vẫn có thể sắc bén đến mức kỳ lạ đến như vậy.

Sau quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, các chuyên gia cuối cùng đã xác nhận rằng thanh kiếm đó thực sự là thanh kiếm nổi tiếng của Goujian, vua nước Yue, trong khi thanh kiếm bên cạnh là một thanh kiếm phụ. Sau đó, thanh kiếm này chính thức được xếp vào danh sách bảo vật quốc gia hạng nhất, trở thành một viên ngọc quý của nền văn minh Trung Hoa.