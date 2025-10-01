Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX

Dự Đại hội có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo một số tỉnh bạn.

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, nhiệm kỳ qua, tỉnh Hà Tĩnh đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt khó, đạt được nhiều kết quả to lớn.

Kinh tế phục hồi nhanh, tốc độ tăng trưởng khá cao; văn hóa - xã hội có bước phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu; diện mạo nông thôn đổi thay căn bản, quy hoạch và xây dựng đô thị ngày càng bài bản, hiện đại.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phúc lợi, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những thành tựu đó bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, từ sự hòa quyện thống nhất giữa “ý Đảng” và “lòng dân”; từ sự soi sáng bởi đường lối đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, kết hợp với tinh thần năng động, sáng tạo của địa phương. Đó còn là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, cần cù, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm chính trị cao cho giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn 2045: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các Đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng phiên họp và trong suốt quá trình làm việc, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp sâu sắc vào dự thảo các văn kiện; phân tích rõ thành tựu, chỉ ra hạn chế, tìm đúng nguyên nhân - nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, từ đó xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn 2045.

Phát huy thành công của đại hội đảng bộ các cấp, mỗi đại biểu cần giữ vững nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm, bám sát Đề án nhân sự, nắm vững quy chế bầu cử, sáng suốt lựa chọn, bầu vào Ban Chấp hành những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín; có đức, có tài.

“Kế thừa và phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, chúng ta tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX sẽ thành công rực rỡ, khơi dậy khí thế mới, hun đúc động lực mới, đưa Hà Tĩnh tự tin, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và sự kỳ vọng của nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.