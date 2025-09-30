Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I

Đại hội vui mừng và vinh dự được đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu I; các đồng chí cán bộ các cơ quan Đảng Trung ương theo dõi tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận.

Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động cùng với 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 156 nghìn đảng viên đến từ 103 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; tỉnh Bắc Ninh cùng các địa phương trong cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải qua gần 40 năm đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đóng góp vào những thành quả chung của Đảng, của dân tộc, 5 năm qua, Đảng bộ 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước đây và Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hiện nay đã lãnh đạo Nhân dân nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; công tác quy hoạch, đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường và nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn được tập trung chỉ đạo, góp phần thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường và mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Những kết quả đó là minh chứng sinh động, rõ nét cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển tỉnh giai đoạn 2025 - 2030 là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, với mục tiêu Đại hội đề ra, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt kỳ vọng rất lớn vào sự thành công của Đại hội, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của sự vươn mình mạnh mẽ…

Tại phiên khai mạc, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí Trần Huy Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Theo chương trình, sau khai mạc, Đại hội nghe trình bày báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến hành thảo luận tại hội trường.