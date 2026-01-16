Tối 16/1, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng long trọng khai mạc Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 với chủ đề “Hội tụ sắc xuân”.

Đây là sự kiện văn hóa – du lịch mở đầu chuỗi hoạt động chào năm mới của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Festival Hoa Đà Lạt năm 2026.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026.

Lễ hội diễn ra từ ngày 16/1 đến 5/2/2026, trong thời điểm hoa mai anh đào nở rộ khắp các tuyến đường, triền đồi và không gian công cộng của Đà Lạt. Sự kiện không chỉ tôn vinh loài hoa đặc trưng gắn với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cao nguyên, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt nhấn mạnh, mai anh đào không chỉ là một loài hoa, mà đã trở thành biểu tượng tinh thần, gắn bó với đời sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương.

Lễ hội được tổ chức nhằm gìn giữ, lan tỏa giá trị cảnh quan đặc trưng, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng không gian xanh với phương châm “Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa”.

Hoa mai anh đào nở rộ tại Đà Lạt, biểu tượng mùa xuân và điểm nhấn của Lễ hội hoa mai anh đào xuân 2026.

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các phường lân cận chăm sóc, bảo tồn hệ thống mai anh đào được trồng trong hơn 25 năm qua; đồng thời ra mắt bản đồ giới thiệu các điểm đến ngắm hoa, kết nối không gian trải nghiệm từ trung tâm phường Xuân Hương đến các khu vực Cam Ly, Lâm Viên, Xuân Trường và Lang Biang - Đà Lạt.

Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu với sân khấu thực cảnh “Mai Anh Đào Đà Lạt – Hội tụ sắc xuân”, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa cao nguyên thông qua âm nhạc, múa, thời trang và nghệ thuật trình diễn.

Đông đảo người dân và du khách tham dự đêm khai mạc.

Thông qua lễ hội, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng tầm thương hiệu điểm đến, đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững và phấn đấu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.