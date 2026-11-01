Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20

Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta, Mỹ, đã kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung.

AP đưa tin, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc 2 ngày hội nghị tại thành phố Atlanta, Mỹ, hôm 31/10 (giờ địa phương) mà không đạt được sự đồng thuận về một số vấn đề an ninh toàn cầu quan trọng.

Những bất đồng về các vấn đề quan trọng đã phủ bóng lên phiên khai mạc hội nghị và cũng ảnh hưởng đến kết quả hội nghị.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã không đưa ra thông cáo chung mà thay vào đó sử dụng tuyên bố của nước Chủ tịch, trong đó tóm tắt các cuộc thảo luận và được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố sau khi hội nghị kết thúc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo tại Atlanta ngày 31/10/2026. Ảnh: AP/Mike Stewart.

Tuyên bố này không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào đạt được, thay vào đó, đề cập đến danh sách các ưu tiên, từ an ninh năng lượng và lương thực đến tự do hàng hải, mà các thành viên G20 xác định là những vấn đề quan trọng cần giải quyết.

“Tôi đã nói rõ với các đối tác rằng chuỗi cung ứng an toàn là yếu tố thiết yếu cho sự tăng trưởng. Các tuyến đường thương mại quan trọng, bao gồm eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandeb, phải được đảm bảo an toàn và mở cửa cho hoạt động thương mại. Và chúng ta phải tiếp tục củng cố và mở rộng các chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu để bảo vệ tương lai của chúng ta”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong một bài đăng trên mạng X.

Các quan chức tham dự hội nghị đều nhất trí cố gắng vượt qua những khác biệt bất chấp khó khăn và cùng nhau nỗ lực để Hội nghị Thượng đỉnh G20 do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại Florida vào tháng 12 tới diễn ra thành công.