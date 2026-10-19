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Quân sự - Thế giới

Đằng sau chuyến thăm Trung Á của Ngoại trưởng Mỹ Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có mặt tại Uzbekistan trong chuyến đi nhằm thúc đẩy thương mại và mối quan hệ với Trung Á.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã có mặt ở Samarkand, Uzbekistan, hôm 19/10. Tại đây, ông đã gặp các đại diện từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan trong khuôn khổ diễn đàn ngoại giao C5+1, gồm 5 quốc gia Trung Á và Mỹ, để thảo luận về an ninh, thương mại và các vấn đề cùng quan tâm khác.

Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Rubio nói rằng: “Mỹ muốn trở thành một đối tác mạnh mẽ ở Trung Á”.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP/Manuel Balce Ceneta.

Theo AP, chuyến đi, bao gồm cả điểm dừng chân tại Ấn Độ sau đó trong tuần này, nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ kinh tế và an ninh của Mỹ với Trung Á và Nam Á.

Chuyến đi của ông Rubio, được Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor tích cực quảng bá, có lẽ là nỗ lực mạnh mẽ nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại với khu vực này.

“Trong lịch sử, Trung Á luôn là cầu nối giao thương giữa phương Tây và phương Đông. Và ngày nay, như một phần của sự phục hưng rộng lớn hơn và sự tham gia toàn cầu, khu vực này một lần nữa lại đóng vai trò quan trọng đó trong thương mại xuyên quốc gia”, ông Rubio nói với các quan chức tại cuộc họp.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói thêm rằng khu vực này là “một địa điểm đầu tư mới, đồng thời cũng là một địa điểm xuất khẩu mới, một đầu mối trung chuyển quan trọng”.

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