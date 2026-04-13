Ký ức ám ảnh vụ Israel oanh tạc Beirut khiến 300 người thiệt mạng

AP đưa tin, chỉ trong vòng 10 phút ngày 8/4, Israel tuyên bố đã tấn công 100 mục tiêu ở Lebanon, hầu hết đều ở thủ đô Beirut. Hơn 300 người thiệt mạng, trong đó có hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người già.

"Trong suốt 10 năm Beirut là nhà của tôi, nơi đây đã hứng chịu nhiều đợt tấn công của Israel. Nhưng vụ oanh tạc hôm 8/4 là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành phố như bị nghẹt thở", một cư dân chia sẻ.

Cảnh tượng hỗn loạn và những ánh mắt sợ hãi

Trước vụ tấn công, nhiều người Lebanon đã hy vọng rằng lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố vài giờ trước đó sẽ chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon. Không ai nghĩ rằng họ lại phải đối mặt với cuộc oanh kích dữ dội đến vậy.

Khi bom rơi, những người đi làm hoảng loạn bị kẹt trong dòng xe cộ khi cố gắng nhanh chóng về nhà để đưa gia đình đi lánh nạn, bởi không biết Israel tiếp tục tấn công vào đâu. Một số người vội gọi điện cho người thân, bảo người nhà mau chóng thu dọn đồ đạc và rời đi. Những người lái xe bối rối nhìn chằm chằm vào làn khói đen trắng cuồn cuộn bao trùm thành phố, cố gắng xác định nên đi theo con đường nào.

Tại các khu vực bị tàn phá, cảnh tượng hỗn loạn ở một mức độ khác hẳn. Khuôn mặt người dân phủ đầy muội than đen kịt. Tại một trong những giao lộ sầm uất nhất Beirut, trên đường Corniche al-Mazraa, một phóng viên ảnh của AP nhìn thấy những chiếc xe cháy rụi chất đống lên nhau.

Người đàn ông thu dọn đồ đạc từ ngôi nhà của mình bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel, tại Beirut, Lebanon, ngày 9/4/2026. Ảnh: AP/Emilio Morenatti.

Tại Mar Elias, một trong những con phố thương mại chính của Beirut, một vụ nổ đã làm mảnh vỡ và bụi bay mù mịt, che khuất tầm nhìn toàn bộ khu phố. Bên kia đường, Sahar Charara đang trú ẩn trong căn hộ của mình.

Khi bụi tan, cô nhìn ra ngoài và thấy nỗi tuyệt vọng của cả thành phố hiện rõ trên khuôn mặt của một người phụ nữ lớn tuổi đứng bất động và gào thét suốt nhiều phút.

“Tiếng hét của bà ấy chất chứa rất nhiều sự kinh hoàng và sợ hãi”, Charara nói.

Một giờ sau, khi Charara rời khỏi căn hộ, cô nói chuyện với người hàng xóm có cửa hàng bị phá hủy. Charara cho biết, vẻ mặt của người hàng xóm ấy "trống rỗng vì kinh hoàng".

Cách vài trăm mét về phía tây tòa nhà của Charara vào cuối ngày hôm đó, các tài xế đã phải di chuyển liên tục khi cố gắng sơ tán mọi người khỏi Tallet al-Khayyat, một trong những điểm cao nhất ở Beirut và là nơi tọa lạc của một số tòa nhà chung cư sang trọng nhất thành phố. Một tòa nhà đã sụp đổ thành tro bụi chỉ trong vài giây sau khi bị trúng bom của Israel.

Đến tối, người dân vẫn đánh giá thiệt hại và cố gắng tìm nơi nào an toàn. Một số gia đình phải ngủ ở các phòng khác nhau suốt đêm, với hy vọng nếu có bom nổ vào ban đêm, vẫn có người có thể sống sót.

Các nỗ lực cứu hộ tiếp tục diễn ra suốt đêm.

Cố gắng nhận dạng thi thể nạn nhân

Đòn oanh tạc cuối cùng diễn ra ngay sau nửa đêm hôm đó, nhắm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, khu vực thường xuyên bị tấn công trong suốt cuộc chiến. Tiệm cắt tóc của Mohammed Mehdi, hoạt động suốt 30 năm, đã bị phá hủy. “Tôi vẫn còn đang sốc, và tôi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Tôi đã mất việc và sự mất mát này có thể kéo dài một thời gian”, ông Mehdi buồn rầu nói.

Một tòa nhà chung cư đã bị phá hủy trong vụ không kích của Israel ở Beirut, Lebanon, ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Khi xung đột Trung Đông nổ ra, Mehdi và gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa ở khu phố Chiyah và sống tạm thời trong một phòng khám nha khoa gần tòa nhà của gia đình Khalil. Dù vậy, ông vẫn cố gắng duy trì tiệm cắt tóc của mình, ngày nào cũng đến đó để gặp gỡ bạn bè, uống cà phê và thỉnh thoảng cắt tóc. Ông đã đóng cửa tiệm vào hôm 8/4 khi bom bắt đầu trút xuống khắp thành phố. Cuối cùng, tiệm cắt tóc hoạt động suốt 30 năm qua của Mehdi cũng bị "xóa sổ" trong đợt oanh kích của Israel.

Trong khi đó, tại các bệnh viện, nhân viên y tế cố gắng nhận dạng hàng chục thi thể. AP đã thu thập được danh tính của 61 người thiệt mạng. Các nạn nhân bao gồm đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng, một nhà thơ được nhiều người biết đến, 4 binh sĩ thuộc Quân đội Lebanon, 11 thành viên của hai gia đình tị nạn Syria, một giáo viên và hai con của bà, và một bác sĩ cùng vợ và ba con,...

