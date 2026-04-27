Kết nối 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất

Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027. Điều này khiến nhiều hành khách tâm tư về khả năng kết nối giao thông giữa 2 cảng hàng không lớn nhất phía Nam.

Giải pháp xe buýt

Là người thường xuyên đi công tác bằng đường hàng không, chị Nguyễn Thảo Vy, ngụ TP HCM, nhận xét khoảng cách hơn 40 km giữa 2 sân bay không lớn. Thế nhưng, trong bối cảnh hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ, chưa đáp ứng thì nỗi lo ùn tắc và chậm trễ hành trình đang hiện hữu.

Dẫn chứng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, trục kết nối chính hiện nay, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, chị Vy lo lắng: "Nếu mất hơn 1 giờ để di chuyển giữa 2 sân bay thì rất bất tiện, nhất là với khách du lịch hay người nước ngoài không quen đường sá". Chị cho hay đây cũng là ý kiến của nhiều đồng nghiệp thường sử dụng dịch vụ hàng không.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã có nhiều kế hoạch hướng tới việc kết nối nhanh chóng giữa 2 sân bay. Mới đây, Sở Xây dựng TP HCM đề xuất tổ chức 13 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe lớn và khu đô thị, du lịch trọng điểm. Đáng chú ý, tuyến buýt nhanh (airport express) dài khoảng 46 km giữa 2 sân bay được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu trung chuyển hành khách.

Song song đó, 4 tuyến xe buýt hiện hữu trên hành lang Quốc lộ 51 sẽ được điều chỉnh lộ trình tới thẳng sân bay Long Thành, hình thành mạng lưới liên thông từ trung tâm TP HCM, Bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất đến Đồng Nai...

Xe buýt kết nối 2 sân bay là lựa chọn ưu tiên trong giai đoạn hiện nay

Giảm áp lực giao thông

Lộ trình triển khai xe buýt kết nối 2 sân bay chia làm 3 giai đoạn. Từ quý III/2026, khi sân bay Long Thành bắt đầu khai thác, TP HCM sẽ ưu tiên tuyến hiện hữu và đưa vào vận hành 2 tuyến buýt nhanh.

Trong năm 2027, mạng lưới tiếp tục mở rộng đến khu vực Bình Dương, Bến xe Miền Đông mới và các khu du lịch ven biển như Vũng Tàu, Long Hải. Đến cuối năm 2027, hệ thống cơ bản hoàn thiện, lấy sân bay Long Thành làm trung tâm kết nối.

Hạ tầng phục vụ xe buýt tại sân bay Long Thành cũng được quy hoạch bài bản với 5 khu chức năng. Trong đó, bãi đỗ quy mô 144 vị trí dành cho xe 45 chỗ và 24 điểm sạc dành cho xe buýt điện, tạo nền tảng phát triển giao thông công cộng xanh.

Song song với phương án di chuyển bằng xe buýt, hạ tầng đường bộ dẫn đến sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện với hai đường T1 và T2 kết nối tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng như Quốc lộ 51. Các khu vực lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương trước đây cũng có trục kết nối riêng.

Đáng chú ý, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ như đường Vành đai 3, cầu Nhơn Trạch, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu... Các dự án này dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, góp phần giảm tải áp lực giao thông và tạo điều kiện tổ chức vận tải công cộng hiệu quả hơn.

Cầu Nhơn Trạch trên tuyến Vành đai 3 sẽ được mở rộng lên 8 làn xe để “chia lửa giao thông”, kết nối TP HCM với sân bay Long Thành

Phát triển thêm metro

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược khác cũng đang được đề xuất hoặc gấp rút triển khai nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ liên kết TP HCM với Đồng Nai và khu vực lân cận.

Đáng chú ý, tỉnh Đồng Nai đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên thêm khoảng 41 km đến sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 60.200 tỉ đồng. Tuyến này dự kiến bắt đầu từ khu vực Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai, đi dọc Quốc lộ 1 đến trung tâm hành chính mới của Đồng Nai, sau đó theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Long Thành và Tỉnh lộ 771 để kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành.

Dự án được kiến nghị triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Trong đó nhà đầu tư thực hiện phần xây dựng, còn ngân sách nhà nước đảm nhận việc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192 ha, riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước hơn 4.300 tỉ đồng; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2030.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng đây là dự án cần triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhằm bảo đảm đồng bộ với tiến độ sân bay Long Thành. Do đó, địa phương đề xuất áp dụng các cơ chế đặc thù như: chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và triển khai theo mô hình "thiết kế - thi công đồng thời" để rút ngắn thời gian.

Bên cạnh đó, TP HCM đang hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành vào tháng 6-2026, tạo thêm trục kết nối đường sắt đô thị trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Hướng tới mục tiêu di chuyển trong 30 phút

Các chuyên gia nhận định giao thông công cộng muốn thực sự thu hút hành khách cần bảo đảm đúng giờ, thuận tiện trung chuyển và nâng cao trải nghiệm, nhất là với khách quốc tế. Trong dài hạn, khi các tuyến metro được hoàn thiện, hệ thống này sẽ dần thay thế phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, trước mắt, xe buýt vẫn là "mắt xích" then chốt trong kết nối 2 sân bay.

Theo kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường, mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến sân bay Long Thành còn khoảng 30 phút là yêu cầu cấp thiết, nếu hệ thống kết nối không tương xứng sẽ gây lãng phí. Ông cho rằng trước mắt, cần khai thác hiệu quả các trục đường như tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, đồng thời đẩy nhanh tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành để mở thêm hướng tiếp cận.

Với xe buýt, đây là phương tiện giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn đầu. Song, để thu hút hành khách, cần ưu tiên làn đường riêng, tổ chức giao thông hợp lý. Xe buýt cũng cần đóng vai trò trung chuyển, kết nối metro và các loại hình vận tải khác.

Cùng quan điểm, kiến trúc sư Khương Văn Mười nhấn mạnh việc rút ngắn thời gian kết nối 2 sân bay không chỉ thuận tiện cho hành khách mà còn giúp giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Ông nhận định việc ưu tiên xe buýt trên các trục đường đủ điều kiện là giải pháp quan trọng.

Ngoài ra, TP HCM và Đồng Nai cần phát triển mạng lưới xe buýt linh hoạt hơn, bổ sung xe cỡ nhỏ để tiếp cận các khu dân cư. Các địa phương cần bố trí bãi giữ xe tại điểm trung chuyển để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt.

Các tuyến xe buýt vận hành theo mô hình chất lượng cao, ít điểm dừng, bảo đảm thời gian hành trình. Phương tiện sẽ có khoang hành lý, thông tin song ngữ, tích hợp GPS, bảng thông tin chuyến bay ở sân bay Long Thành và hệ thống vé điện tử liên thông.