Sân bay Long Thành nguy cơ chậm tiến độ, Phó thủ tướng chỉ đạo nóng

Giảm nhân lực, thiết bị, tiến độ các gói thầu đường găng chậm và vướng mắc trong điều hành, thanh toán đang khiến sân bay Long Thành đối mặt nguy cơ chậm tiến độ.

Sân bay Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ vì các dự án thành phần do ACV làm chủ đầu tư. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra công trường, thăm, chúc Tết cán bộ công nhân viên tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Sau khi kiểm tra hiện trường dự án và làm việc với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng dự án đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ nghiêm trọng do nhiều tồn tại kéo dài, đặc biệt tại các gói thầu đường găng.

Theo kết luận của Phó thủ tướng, so với các đợt kiểm tra trước, tinh thần lao động, số lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân và thiết bị thi công trên công trường đã giảm đáng kể, không đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Tình trạng này diễn ra rõ nét tại các gói thầu quan trọng thuộc dự án thành phần 3 do ACV làm chủ đầu tư, như hạng mục tuy-nen, cầu cạn, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và các hạng mục công nghệ thông tin - truyền thông.

Phó thủ tướng cũng chỉ ra việc tổ chức điều hành, phối hợp giữa các gói thầu chưa hiệu quả. Một số hạng mục chậm tiến độ đã trực tiếp ảnh hưởng đến các gói thầu liên quan, gây nguy cơ dây chuyền, tác động đến tiến độ chung của dự án giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành tại nhiều gói thầu còn chậm, phát sinh vướng mắc. Có trường hợp nhà thầu báo cáo đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc nhưng giá trị thanh toán mới đạt khoảng 40%, ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và khả năng duy trì nhân lực, thiết bị trên công trường.

Với các tồn tại hiện hữu, Phó thủ tướng nhận định mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình để đưa sân bay Long Thành vào vận hành thương mại vào ngày 30/6 theo cam kết trước đó là thách thức rất lớn.

Để kịp thời chấn chỉnh, Phó thủ tướng yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu, kể cả nhà thầu phụ, nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc sụt giảm nhân lực, tiến độ chậm trễ; đồng thời khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại các gói thầu, có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện.

ACV được giao chỉ đạo ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, rà soát và điều chuyển bổ sung nhân sự kỹ thuật có kinh nghiệm từ các dự án khác để tăng cường năng lực điều hành, giám sát thi công.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu ACV sớm đàm phán với các nhà thầu để ký phụ lục hợp đồng, cập nhật tiến độ thực hiện, điều chỉnh hình thức tạm ứng, thanh toán hoặc tạm thanh toán khối lượng đã hoàn thành, bảo đảm nguồn lực tài chính để các nhà thầu duy trì thi công, chi trả lương và chi phí vật tư, thiết bị, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

"Trường hợp không có giải pháp hiệu quả, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết, Phó thủ tướng yêu cầu ACV chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình trạng chậm trễ của dự án", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ kết nối Cảng hàng không Long Thành với trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất bảo đảm hoàn thành đồng bộ với dự án.

Về phía tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Chính phủ giao nhiệm vụ chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới dự án và hệ thống thoát nước của Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các nhà thầu thực hiện dự án tập trung hoàn thiện thủ tục nội nghiệp theo quy định để thanh toán các khối lượng đã thực hiện, tuyệt đối không để thiếu lương, tiền công và chế độ của người lao động.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các nhà thầu không có lý do xác đáng để chậm tiến độ dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đền bù thiệt hại khi làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành và hiệu quả khai thác của cả dự án.