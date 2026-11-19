Không cần lưỡi sắc hay mũi nhọn, một cây chùy khiến đối thủ khiếp sợ trên chiến trường Nhật Bản xưa bằng sự đồ sộ của mình.

Trong kho vũ khí của các chiến binh Nhật Bản thời phong kiến, Kanabō là một trong những vũ khí có vẻ ngoại đáng sợ nhất. Đây là loại chùy dài, thường được chế tạo từ gỗ cứng gia cố bằng các đai sắt, đinh hoặc gai kim loại. Một số phiên bản được đúc hoàn toàn bằng sắt. Tên gọi Kanabō có nghĩa gần với “cây gậy kim loại”, phản ánh đặc điểm nổi bật của loại vũ khí này.

Kanabō có nhiều kích thước và hình dáng khác nhau. Loại dài thường cần sử dụng bằng cả hai tay, với phần thân thuôn nhỏ ở cán và phình rộng về phía đầu chùy. Bề mặt có thể hình tròn, lục giác hoặc bát giác, đôi khi được gắn những hàng đinh sắt nhô ra. Những phiên bản nhỏ hơn có thể sử dụng bằng một tay. Khác với kiếm katana thiên về những nhát chém chính xác, Kanabō được thiết kế để tạo ra sức sát thương bằng những cú đánh nặng nề.

Kanabō bằng gỗ gia cố các đinh sắt, với đầu chùy được thiết kế để tạo lực va đập mạnh. Ảnh: turbosquid.com

Trong chiến đấu, sức mạnh của Kanabō nằm ở khả năng tạo ra những cú va đập đủ mạnh để gây tổn thương nghiêm trọng cho đối thủ, làm biến dạng giáp trụ hoặc khiến người cưỡi ngựa mất thăng bằng. Tuy nhiên, sử dụng vũ khí này không hề đơn giản. Người cầm phải có sức mạnh thể chất đáng kể, đồng thời cần kỹ năng kiểm soát một vật nặng trong những động tác vung và thu hồi. Trọng lượng lớn cũng khiến Kanabō kém linh hoạt hơn kiếm và thương.

Điều thú vị là Kanabō còn trở thành biểu tượng gắn liền với Oni, những con quỷ hoặc yêu quái đáng sợ trong thần thoại Nhật Bản. Trong tranh dân gian, Oni thường có thân hình to lớn, làn da đỏ hoặc xanh, trên tay cầm một cây chùy đầy gai sắt. Hình tượng này phổ biến đến mức người Nhật có thành ngữ Oni ni Kanabō, nghĩa là trao thêm vũ khí cho quỷ dữ, hàm ý một người vốn đã mạnh nay lại càng có thêm lợi thế.

Khi chiến tranh Nhật Bản ngày càng chuyển sang những đội hình quân sự có tổ chức, các loại vũ khí như thương và súng dần chiếm ưu thế. Kanabō vì thế ít xuất hiện hơn trên chiến trường, nhưng vẫn sống mãi trong văn hóa đại chúng như biểu tượng của sức mạnh cơ bắp và sự đáng sợ của những chiến binh huyền thoại.