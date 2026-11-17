Lăng mộ của Vu Thành Long, vị quan nổi tiếng thanh liêm thời nhà Thanh, từng bị đào phá, khiến nhiều di vật quý giá thất lạc.

Lăng mộ của vị quan thanh liêm bậc nhất triều Thanh

Giữa những câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng thời nhà Thanh của Trung Quốc, Vu Thành Long (1617–1684) được xem là một trong những vị quan có nhân cách đặc biệt. Ông nổi tiếng bởi lối sống giản dị, không tham nhũng, dám chống lại những hành vi lạm quyền và luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Hoàng đế Khang Hy từng ca ngợi ông là người đứng đầu trong hàng ngũ quan thanh liêm thiên hạ.

Tuy nhiên, trái ngược với danh tiếng của chủ nhân, nơi an nghỉ của ông tại huyện Phương Sơn, thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, từng trải qua một số phận đáng buồn. Khu lăng mộ rộng lớn bị đào phá, nhiều công trình kiến trúc và di vật có giá trị bị phá hủy hoặc thất lạc. Những dấu tích còn lại khiến các nhà nghiên cứu và người quan tâm đến lịch sử không khỏi tiếc nuối.

Theo tư liệu lịch sử, Vu Thành Long sinh năm 1617 tại vùng Vĩnh Ninh, thuộc tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) ngày nay. Xuất thân trong gia đình bình thường, ông bước vào con đường làm quan khá muộn, khi đã khoảng 44–45 tuổi. Năm 1661, ông được bổ nhiệm làm huyện lệnh La Thành, thuộc Quảng Tây. Đây là địa phương nghèo khó, tình hình an ninh phức tạp và chịu nhiều hậu quả từ chiến tranh.

Trong hoàn cảnh đó, Vu Thành Long không lựa chọn cuộc sống an nhàn mà trực tiếp giải quyết những vấn đề của địa phương. Ông tổ chức ổn định trật tự, khuyến khích người dân khai khẩn đất hoang, phát triển sản xuất, sửa chữa nhà cửa và xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Những nỗ lực này giúp La Thành từng bước khôi phục cuộc sống.

Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Phúc Kiến và Trực Lệ, trước khi trở thành Tổng đốc Lưỡng Giang, phụ trách những địa bàn quan trọng ở vùng Giang Nam.

Tượng danh thần thanh liêm thời Thanh Vu Thành Long tại huyện Phương Sơn, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc / CCDI).

Lối sống kham khổ khiến Hoàng đế Khang Hy đặc biệt kính trọng

Điều khiến Vu Thành Long nổi bật không chỉ là năng lực quản lý mà còn là thái độ kiên quyết chống tham nhũng. Trong suốt hơn 20 năm làm quan, ông nhiều lần được đánh giá là quan chức xuất sắc. Ông không nhận quà biếu, hạn chế tiệc tùng xa hoa và thường xuyên tìm hiểu đời sống người dân.

Khi đảm nhiệm chức Tổng đốc Lưỡng Giang năm 1681, ông ban hành những quy định nhằm chấn chỉnh bộ máy quan lại, trong đó có việc cấm thu các khoản phụ phí trái phép, ngăn chặn tình trạng biếu xén và hạn chế thói quen phô trương, lãng phí.

Ông cũng thường cải trang đi khảo sát dân tình để trực tiếp phát hiện những hành vi sai trái của quan chức cấp dưới. Những người làm việc tốt được khuyến khích, trong khi quan lại tham nhũng bị xử lý nghiêm.

Năm 1684, Vu Thành Long qua đời khi đang giữ chức vụ tại Giang Nam, hưởng thọ khoảng 67 tuổi. Những ghi chép lịch sử kể rằng, khi các quan chức kiểm tra nơi ở của ông, họ chỉ tìm thấy một chiếc áo lụa cũ và vài vật dụng ăn uống đơn sơ. Gia sản ít ỏi ấy trở thành minh chứng nổi bật cho cuộc đời thanh bạch của vị quan này.

Sau khi ông mất, Khang Hy truy tặng chức Thái tử Thái bảo, ban thụy hiệu Thanh Đoan và đích thân soạn văn bia tưởng niệm. Thi hài ông được đưa về quê nhà an táng tại khu vực Hoành Tuyền, huyện Phương Sơn, Sơn Tây.

Lăng mộ từng có quy mô lớn nhưng bị phá hủy nghiêm trọng

Theo các tài liệu khảo cứu về di tích, lăng mộ Vu Thành Long từng là một quần thể có quy mô đáng kể, diện tích khoảng 2.200 m², nằm theo hướng Đông – Tây. Khu vực được bao quanh bởi tường gạch xanh cao khoảng 2,5 m, phía Tây có cổng tam quan bằng đá hoa cương. Chính giữa khuôn viên là phần mộ chính, diện tích khoảng 50 m².

Trước mộ từng dựng một tấm bia ngự chế có đầu chạm hình rồng, ghi lại những lời tưởng niệm của Hoàng đế Khang Hy. Hai bên còn có 12 tấm bia đá xanh. Xung quanh khu lăng mộ là hơn 100 cây thông cổ và cổ thụ, tạo nên không gian trang nghiêm.

Đáng chú ý, kiến trúc bên trong huyệt mộ cũng được mô tả là khá đặc biệt. Theo lời kể của những người từng chứng kiến quá trình khai quật, các bức tường được xây bằng những chiếc bát sứ úp xen kẽ, kết hợp vôi trắng và nhựa thông. Cách xây dựng này tạo nên kết cấu cứng chắc, khác với kiểu tường gạch thông thường.

Năm 1947, khu mộ bị đào phá. Những năm tiếp theo, đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, tình trạng hủy hoại tiếp tục diễn ra. Nhiều công trình bằng đá như sư tử, ngựa, dê, tượng người và các bia cổ bị đập vỡ, thất lạc hoặc chuyển đi nơi khác.

Một trong những tổn thất đáng tiếc nhất là tấm bia của Khang Hy ban tặng. Theo tư liệu điều tra được công bố, một số bộ phận của di tích từng bị sử dụng vào những mục đích sinh hoạt thông thường. Tấm bia khắc dòng chữ ca ngợi phẩm hạnh cao quý của Vu Thành Long cũng bị chia thành nhiều phần. Về sau, một số di vật được tìm lại và đưa về khu trưng bày tại quê hương ông.

Giá trị lịch sử vượt xa những di vật còn sót lại

Câu chuyện về lăng mộ Vu Thành Long không chỉ phản ánh số phận của một di tích cổ mà còn cho thấy những khó khăn trong công tác bảo tồn di sản lịch sử tại Trung Quốc. Một khu lăng mộ từng được xây dựng để tưởng nhớ vị quan được hoàng đế đích thân ca ngợi, cuối cùng lại chịu cảnh đổ nát, nhiều hiện vật quý giá không còn nguyên vẹn.

Đối với giới nghiên cứu, những tấm bia đá, cấu trúc huyệt mộ và di vật còn sót lại đều có giá trị tư liệu quan trọng. Chúng giúp tìm hiểu kỹ thuật xây dựng lăng mộ thời đầu nhà Thanh, nghi thức an táng dành cho quan lại cấp cao cũng như cách triều đình thể hiện sự tưởng thưởng đối với những người có công.

Đặc biệt, văn bia do Khang Hy ban tặng không đơn thuần là một vật phẩm trang trí. Đây còn là tư liệu thể hiện sự đánh giá của hoàng đế đối với một vị quan đã dành phần lớn cuộc đời phục vụ triều đình và người dân.

Ngày nay, việc bảo tồn khu di tích Vu Thành Long mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi khảo cổ. Cuộc đời của ông là một trường hợp tiêu biểu để nghiên cứu về đạo đức công vụ, tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm của người làm quan trong xã hội phong kiến.