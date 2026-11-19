Ít ai ngờ rằng giữa những tòa nhà chọc trời và dòng xe tấp nập Singapore lại tồn tại một quần thể rái cá hoang dã sinh sôi mạnh mẽ đến vậy.

Nhân vật chính trong câu chuyện đặc biệt này là rái cá lông mượt (Lutrogale perspicillata), loài thú ăn thịt bán thủy sinh thuộc họ Chồn, có kích thước lớn nhất trong số các loài rái cá ở Đông Nam Á. Chúng có bộ lông ngắn, mượt màu nâu, phần bụng sáng hơn, thân hình thuôn dài và chiếc đuôi khỏe giúp bơi lội linh hoạt. Thức ăn chủ yếu của chúng là cá, ngoài ra còn có cua và một số động vật thủy sinh khác.

Điều thú vị là rái cá từng biến mất khỏi Singapore trong những năm 1970–1980 do ô nhiễm nguồn nước và suy thoái môi trường ven biển. Sau chiến dịch làm sạch sông ngòi kéo dài khoảng 10 năm, môi trường sống dần phục hồi. Năm 1998, một gia đình rái cá lông mượt được ghi nhận định cư tại Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh, được cho là đã bơi từ bán đảo Malaysia sang. Từ đó, chúng từng bước tái lập quần thể trên đảo quốc này.

Ảnh: straitstimes.com

Một cuộc khảo sát công bố năm 2023 cho thấy, vào đầu năm 2021, Singapore có ít nhất 170 cá thể thuộc 17 nhóm rái cá, tăng đáng kể so với 79 cá thể được ghi nhận năm 2017. Các gia đình rái cá xuất hiện tại nhiều địa điểm như Bishan-Ang Mo Kio Park, Marina Reservoir, Sungei Buloh và Jurong Lake Gardens. Một số nhóm nổi tiếng đến mức được đặt tên riêng như gia đình Bishan và Marina.

Rái cá sống theo gia đình, thường gồm vài cá thể đến hơn 10 con. Chúng phối hợp săn cá, chăm sóc con non và bảo vệ lãnh thổ. Đôi khi, các gia đình còn xảy ra những cuộc tranh chấp quyết liệt để giành khu vực kiếm ăn, khiến chúng phải thay đổi địa bàn sinh sống.

Tuy nhiên, cuộc sống giữa đô thị cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Rái cá có thể bị xe cộ đâm khi băng qua đường hoặc gặp xung đột với con người. Những tuyến đường giao thông và công trình ngăn cách các vùng nước trở thành mối đe dọa đáng kể.

Câu chuyện của rái cá Singapore là minh chứng thú vị cho khả năng phục hồi của thiên nhiên khi môi trường được cải thiện. Từ một loài vật từng biến mất, chúng đã trở thành biểu tượng sinh động của nỗ lực xây dựng một đô thị nơi động vật hoang dã vẫn có thể chung sống với con người.