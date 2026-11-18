Hiện nay, Mặt Trời đang ở giai đoạn ổn định nhất trong vòng đời của một ngôi sao, được gọi là chuỗi chính. Trong lõi, phản ứng nhiệt hạch liên tục biến hydro thành heli, giải phóng năng lượng duy trì ánh sáng và nhiệt lượng cho Trái Đất. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu này không vô tận. Khoảng 5 tỷ năm nữa, khi lượng hydro trong lõi dần cạn kiệt, Mặt Trời sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn biến đổi mạnh mẽ.

Nó sẽ phình to thành một sao khổng lồ đỏ, có thể nuốt chửng Sao Thủy và Sao Kim, đồng thời khiến Trái Đất trở nên không thể sinh sống. Sau giai đoạn này, các lớp khí bên ngoài sẽ bị thổi bay vào không gian, tạo thành một tinh vân hành tinh rực rỡ. Phần lõi còn lại sẽ trở thành sao lùn trắng – tàn tích cuối cùng của Mặt Trời.

Ảnh: worldsunmoon.com

Sao lùn trắng có kích thước chỉ tương đương Trái Đất nhưng chứa khối lượng có thể gần bằng Mặt Trời hiện tại. Điều đó khiến mật độ vật chất của nó cực kỳ lớn: một thìa cà phê vật chất sao lùn trắng có thể nặng hàng tấn trên Trái Đất. Đây là kết quả của quá trình vật chất bị nén lại dưới sức hấp dẫn khổng lồ sau khi ngôi sao mất đi lớp vỏ bên ngoài.

Điều kỳ lạ là sao lùn trắng không còn duy trì phản ứng nhiệt hạch như những ngôi sao đang hoạt động. Nó phát sáng nhờ lượng nhiệt còn sót lại từ thời kỳ trước, sau đó nguội dần trong hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ năm. Về lý thuyết, nếu nguội đến mức không còn phát sáng đáng kể, nó sẽ trở thành một thiên thể giả định gọi là sao lùn đen. Tuy nhiên, vũ trụ hiện nay vẫn chưa đủ tuổi để bất kỳ sao lùn trắng nào đạt đến trạng thái đó.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là sao lùn trắng được nâng đỡ bởi một hiện tượng vật lý gọi là áp suất suy biến electron. Khác với những ngôi sao thông thường, nó không cần phản ứng nhiệt hạch để chống lại lực hấp dẫn. Trạng thái vật chất đặc biệt này giúp thiên thể duy trì cấu trúc ổn định trong thời gian cực dài.

Mặt Trời cuối cùng cũng sẽ trải qua hành trình tương tự. Dù khi ấy không còn là ngôi sao vàng rực chiếu sáng Trái Đất, phần lõi của nó vẫn tiếp tục tồn tại như một tàn tích nóng bỏng giữa không gian. Đó là cái kết lặng lẽ của một ngôi sao đã duy trì sự sống trên hành tinh chúng ta suốt hàng tỷ năm.