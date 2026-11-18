Ẩn mình giữa những khu rừng núi phía Nam Trung Quốc, loại quả nhỏ bé này từ lâu đã được xem là nguồn tạo ngọt đặc biệt của thiên nhiên.

La hán quả (Siraitia grosvenorii), còn gọi là Luo Han Guo hay monk fruit, là một loài dây leo lâu năm thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Cây có nguồn gốc từ các vùng núi thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Quế Lâm. Quả thường có hình tròn hoặc bầu dục, đường kính khoảng 4–7 cm, khi còn tươi mang màu xanh và chuyển sang nâu khi được phơi khô.

Điều khiến la hán quả trở nên nổi tiếng là vị ngọt đặc biệt. Khác với đường thông thường, vị ngọt của nó chủ yếu đến từ nhóm hợp chất tự nhiên gọi là mogroside, thuộc nhóm glycoside triterpen. Trong đó, mogroside V là thành phần quan trọng tạo nên vị ngọt. Chiết xuất la hán quả có thể ngọt gấp khoảng 100–300 lần đường sucrose, nhưng gần như không cung cấp năng lượng đáng kể.

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Trong y học cổ truyền Trung Quốc, la hán quả được sử dụng hàng trăm năm, thường được phơi khô để pha trà hoặc nấu nước uống. Loại quả này đặc biệt gắn với những bài thuốc dân gian dành cho người bị ho, đau họng và cảm lạnh. Ngày nay, chiết xuất của nó được ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm dành cho người muốn giảm lượng đường tiêu thụ.

Một điều thú vị là dù được biết đến từ lâu, la hán quả lại khá khó trồng đại trà bên ngoài Trung Quốc. Cây đòi hỏi điều kiện khí hậu đặc thù, đồng thời việc thụ phấn và chăm sóc cũng cần kỹ thuật phù hợp.

Từ một loại quả dân dã của vùng núi Quảng Tây, la hán quả đã trở thành nguyên liệu tạo ngọt được quan tâm trên thị trường quốc tế. Đây cũng là ví dụ thú vị về cách thực vật có thể tạo ra những hợp chất hóa học mang đặc tính ngọt vượt xa đường thông thường.