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Kho tri thức

Nhật Bản từng chế tạo những quả bom có người lái đáng sợ đến mức nào?

Được thiết kế như một quả bom có người điều khiển, Ohka là một trong những vũ khí đặc biệt và bi thảm nhất của Nhật Bản cuối Thế chiến II.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ohka, có nghĩa là “hoa anh đào” trong tiếng Nhật, là loại máy bay tấn công cảm tử do Hải quân Nhật Bản phát triển năm 1944. Mang ký hiệu MXY-7, nó không giống một máy bay chiến đấu thông thường mà gần như là một quả bom lớn gắn cánh, buồng lái và động cơ tên lửa. Phần đầu chứa khối thuốc nổ nặng khoảng 1.200 kg, còn phía đuôi có ba động cơ tên lửa nhiên liệu rắn.

Điểm đặc biệt nhất của Ohka là nó không thể tự bay đến mục tiêu từ căn cứ. Do tầm hoạt động rất ngắn, chiếc máy bay nhỏ bé này được treo dưới thân máy bay ném bom Mitsubishi G4M “Betty” – đóng vai trò máy bay mẹ. Khi đến đủ gần hạm đội đối phương, Ohka được thả ra, phi công điều khiển nó lượn xuống rồi kích hoạt động cơ tên lửa, lao vào tàu chiến với tốc độ cực lớn.

Máy bay cảm tử Ohka MXY-7 Model 11 được trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong pha bổ nhào, Ohka có thể đạt tốc độ hơn 900 km/giờ, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nghịch lý của thiết kế này nằm ở chính máy bay mẹ: chiếc Betty phải mang theo một tải trọng lớn, làm giảm khả năng cơ động và trở thành mục tiêu dễ bị tiêm kích đối phương tấn công. Nhiều phi đội mang Ohka bị bắn hạ trước khi kịp thả vũ khí.

Ohka được sử dụng trong các trận đánh quanh Okinawa năm 1945. Ngày 12/4/1945, một chiếc Ohka đánh trúng và đánh chìm tàu khu trục USS Mannert L. Abele của Mỹ. Dù gây ra một số tổn thất cho hạm đội Đồng minh, loại vũ khí này không thể thay đổi cục diện chiến tranh.

Đáng chú ý, quân Đồng minh đặt cho Ohka mật danh “Baka”, nghĩa là “kẻ ngốc” trong tiếng Nhật. Cái tên có phần chế giễu ấy phản ánh đánh giá về một vũ khí có sức công phá lớn nhưng phụ thuộc quá nhiều vào máy bay mẹ dễ tổn thương. Ngày nay, Ohka được lưu giữ tại một số bảo tàng hàng không, trở thành hiện vật nhắc nhớ về giai đoạn chiến tranh khi công nghệ quân sự bị đẩy đến những lựa chọn cực đoan và cái giá phải trả thường là sinh mạng con người.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Ohka MXY-7 #Hải quân Nhật Bản #Vũ khí cảm tử #Thế chiến II #Trận Okinawa

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