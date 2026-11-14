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Kho tri thức

Dao Parang: Vũ khí, công cụ sinh tồn đặc biệt của cư dân Đông Nam Á

Trong những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á, có một loại dao lớn gắn bó với đời sống con người qua nhiều thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Đó là parang, loại dao chặt truyền thống phổ biến tại quần đảo Mã Lai, đặc biệt ở Indonesia, Malaysia, Brunei và đảo Borneo. Không đơn thuần là một dụng cụ nhà bếp, parang còn được sử dụng để phát quang rừng rậm, khai phá đất canh tác, chặt củi, đốn cành cây và phục vụ nhiều hoạt động sinh tồn. Trong một số cộng đồng bản địa, nó đồng thời là vũ khí tự vệ và chiến đấu.

Parang thường có lưỡi thép một cạnh, tương đối dài, dày và nặng hơn về phía trước để tạo lực chặt mạnh. Thiết kế này đặc biệt thích hợp với thảm thực vật nhiệt đới Đông Nam Á, nơi những bụi cây thân gỗ, dây leo và cành nhánh dày đặc khiến dao mỏng, nhẹ khó phát huy hiệu quả. Cán dao thường làm bằng gỗ hoặc sừng động vật, đi kèm bao đựng bằng gỗ để bảo vệ lưỡi và thuận tiện mang theo.

Parang truyền thống của người Iban ở đảo Borneo, với lưỡi thép và bao đựng bằng gỗ. Ảnh: Wikimedia Commons

Điều thú vị là parang không có một kiểu dáng duy nhất. Tùy từng khu vực và cộng đồng, loại dao này có nhiều biến thể với tên gọi và đặc điểm riêng. Chẳng hạn, parang chandong của người Iban ở Borneo có lưỡi tương đối rộng, phần mũi đặc trưng và thường được dùng trong lao động. Parang latok lại có hình dáng khá khác biệt với phần lưỡi uốn gấp khúc, vừa phục vụ công việc đốn chặt vừa từng được sử dụng trong chiến đấu.

Trong lịch sử, parang còn gắn liền với những cộng đồng cư dân bản địa ở Borneo, đặc biệt là người Dayak và Iban. Một số phiên bản được trang trí công phu ở cán và bao dao, thể hiện kỹ nghệ rèn kim loại cũng như quan niệm thẩm mỹ của chủ nhân. Trong những giai đoạn xung đột, các biến thể có kích thước lớn và cấu tạo chắc chắn có thể trở thành vũ khí nguy hiểm.

Một điểm đáng chú ý là parang có nhiều nét tương đồng với golok của Indonesia và bolo của Philippines. Cả ba đều là những loại dao chặt đa năng, được phát triển để thích nghi với môi trường nhiệt đới và nhu cầu lao động của cư dân Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn giống nhau về hình dáng, trọng lượng hay cách sử dụng.

Ngày nay, dù máy móc và các công cụ hiện đại đã thay thế parang trong nhiều hoạt động sản xuất, loại dao này vẫn được sử dụng tại các vùng nông thôn, đồn điền và cộng đồng bản địa. Nó cũng trở thành một món đồ sưu tầm được giới nghiên cứu vũ khí cổ và những người yêu thích văn hóa Đông Nam Á quan tâm. Parang là minh chứng thú vị cho cách một công cụ lao động đơn giản có thể phản ánh cả lịch sử sinh tồn, kỹ thuật chế tác và đời sống văn hóa của nhiều cộng đồng.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Parang #Dao truyền thống Đông Nam Á #Người Iban #Người Dayak #Vũ khí cổ

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