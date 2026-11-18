Giữa xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, Nguyễn Thị Lộ nổi lên như một phụ nữ tài hoa, uyên bác, từng đảm nhận vai trò giáo dục trong cung đình triều Lê.

Trong lịch sử giáo dục Việt Nam thời phong kiến, những người thầy nổi tiếng thường là nam giới, gắn với các trường học Nho giáo và hệ thống khoa cử. Tuy nhiên, thế kỷ XV từng ghi nhận một trường hợp đặc biệt: Nguyễn Thị Lộ, người phụ nữ được vua Lê Thái Tông phong chức Lễ nghi học sĩ, đảm nhận việc giáo dưỡng trong cung đình. Không chỉ là một nữ quan hiếm hoi dưới triều Lê sơ, bà còn được nhiều tài liệu và công trình nghiên cứu về lịch sử giáo dục tôn vinh là nữ nhà giáo được ghi danh sớm nhất trong lịch sử Việt Nam.

Người phụ nữ tài hoa xuất thân từ làng nghề dệt chiếu

Nguyễn Thị Lộ sống vào đầu thế kỷ XV, thường được các tài liệu hiện đại ghi năm sinh 1400 và năm mất 1442. Bà quê ở làng Hải Triều, còn gọi là làng Hới, thuộc vùng đất nay là tỉnh Hưng Yên. Đây là địa phương nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống, một nghề thủ công có lịch sử lâu đời ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Theo các tư liệu được lưu truyền, Nguyễn Thị Lộ xuất thân trong một gia đình có truyền thống học hành. Cha bà là Nguyễn Mỗ, một người làm nghề dạy học và bốc thuốc. Nhờ được tiếp xúc với sách vở từ nhỏ, bà sớm bộc lộ tư chất thông minh, am hiểu kinh sách và có khả năng làm thơ. Điều đáng chú ý là trong bối cảnh xã hội đương thời, việc một cô gái được gia đình cho học chữ và tiếp cận tri thức Nho học không phải điều phổ biến.

Sau khi gia đình gặp biến cố, Nguyễn Thị Lộ phải tham gia lao động để kiếm sống. Bà từng lên kinh thành Thăng Long bán chiếu và chính tại đây xuất hiện câu chuyện nổi tiếng về cuộc gặp gỡ giữa bà với Nguyễn Trãi.

Theo giai thoại được lưu truyền, Nguyễn Trãi tình cờ gặp cô gái bán chiếu có nhan sắc và tài đối đáp hơn người. Qua cuộc trò chuyện bằng thơ, ông nhận ra đây không phải một người phụ nữ bình thường mà là người có học vấn và tài năng văn chương. Sau đó, Nguyễn Thị Lộ trở thành vợ thứ của Nguyễn Trãi. Câu chuyện gặp gỡ giữa hai người đã trở thành một giai thoại văn học được nhiều thế hệ nhắc lại.

Tượng Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ tại Lệ Chi Viên. Ảnh: Vân Hạc/ Báo Biên Phòng

Lễ nghi học sĩ – vị trí đặc biệt của một nữ trí thức

Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Nguyễn Trãi trở thành một đại thần quan trọng của triều Lê. Nguyễn Thị Lộ cũng được biết đến như một người phụ nữ có học vấn, am hiểu văn chương và có khả năng tham gia những công việc liên quan đến văn thư, lễ nghi.

Theo Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, khi Nguyễn Trãi tham gia việc nước, Nguyễn Thị Lộ từng giúp nhuận sắc các chiếu thư, từ mệnh. Tiếng tăm của bà sau đó đến tai vua Lê Thái Tông. Nhà vua cho triệu bà vào cung và phong chức Lễ nghi học sĩ.

Đây là một vị trí đặc biệt đối với phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam. Trong môi trường cung đình vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của lễ giáo Nho học, Nguyễn Thị Lộ được giao nhiệm vụ liên quan đến việc giảng dạy lễ nghi và chấn chỉnh phép tắc cho phụ nữ trong cung.

Công việc của bà không đơn thuần là hướng dẫn các cung nữ cách đi đứng, ứng xử hay thực hiện những nghi thức cung đình. Lễ nghi trong quan niệm Nho giáo còn gắn với đạo đức, trật tự xã hội và những chuẩn mực trong quan hệ giữa con người với nhau. Vì vậy, người đảm nhận công việc này cần có kiến thức về kinh điển, hiểu biết văn hóa và khả năng truyền đạt.

Một số tài liệu về Nguyễn Thị Lộ còn ghi nhận bà quan tâm đến việc khuyến khích phụ nữ học chữ, mở mang kiến thức và chấn chỉnh phong tục. Nếu những hoạt động này được nhìn nhận trong bối cảnh thế kỷ XV, có thể thấy vai trò của bà vượt ra ngoài phạm vi một nữ quan thông thường. Bà đại diện cho một hình ảnh khá đặc biệt: người phụ nữ có học vấn được triều đình trọng dụng để tham gia công việc giáo dục.

Bi kịch Lệ Chi Viên và số phận người nữ học sĩ

Đang ở vị trí được triều đình trọng dụng, Nguyễn Thị Lộ bất ngờ trở thành nhân vật trung tâm trong một trong những vụ án nổi tiếng và bi thương nhất lịch sử phong kiến Việt Nam: thảm án Lệ Chi Viên năm 1442.

Tháng 8 năm Nhâm Tuất, vua Lê Thái Tông trong chuyến tuần du miền Đông đã ghé thăm Nguyễn Trãi tại Côn Sơn. Trên đường trở về kinh thành, nhà vua nghỉ tại Lệ Chi Viên, thuộc vùng đất nay là huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, vua đột ngột qua đời khi mới 20 tuổi.

Do Nguyễn Thị Lộ có mặt bên cạnh nhà vua trong thời điểm xảy ra sự việc, bà bị triều đình quy kết là người có liên quan đến cái chết của hoàng đế. Nguyễn Trãi cùng gia tộc bị kết án tru di tam tộc. Đây là một trong những thảm kịch lớn nhất đối với giới trí thức và quan lại triều Lê sơ.

Nguyễn Thị Lộ cũng chịu chung số phận với chồng. Từ một nữ học sĩ được triều đình trọng dụng, bà trở thành nạn nhân của một vụ án khiến cả gia đình bị hủy diệt.

Đến năm 1464, dưới triều vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi được minh oan và phục hồi danh dự. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nhìn nhận lại vụ án Lệ Chi Viên.

Bi kịch Lệ Chi Viên khiến nhiều dấu tích về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Thị Lộ không còn được lưu giữ đầy đủ. Những tác phẩm văn chương được cho là của bà cũng phần lớn thất truyền. Ngày nay, việc tìm hiểu về nữ học sĩ này chủ yếu dựa vào một số ghi chép trong sử liệu, các công trình nghiên cứu và những truyền thuyết dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Dấu ấn của Nguyễn Thị Lộ trong lịch sử giáo dục phụ nữ Việt Nam

Điều khiến Nguyễn Thị Lộ trở thành một nhân vật đặc biệt không chỉ nằm ở mối quan hệ với Nguyễn Trãi hay bi kịch Lệ Chi Viên, mà còn ở vị trí của bà trong lịch sử giáo dục phụ nữ Việt Nam.

Trong xã hội phong kiến chịu ảnh hưởng của Nho giáo, cơ hội học tập của phụ nữ bị hạn chế đáng kể. Việc học chữ, đọc kinh sách và tham gia khoa cử chủ yếu dành cho nam giới. Phụ nữ thường được giáo dục trong phạm vi gia đình, tập trung vào những chuẩn mực đạo đức, nữ công và các bổn phận trong đời sống hôn nhân.

Dẫu vậy, lịch sử vẫn ghi nhận một số phụ nữ có học vấn uyên thâm, có khả năng sáng tác văn chương và tham gia vào đời sống trí thức. Nguyễn Thị Lộ là một trường hợp tiêu biểu của giai đoạn đầu thế kỷ XV. Bà không chỉ được tiếp cận tri thức mà còn có cơ hội sử dụng kiến thức để đảm nhận một công việc giáo dục trong cung đình.

Câu chuyện về Nguyễn Thị Lộ cũng gợi mở một góc nhìn đáng suy ngẫm về lịch sử giáo dục Việt Nam: bên cạnh những danh sư nam giới được lưu danh trong văn bia và sử sách, phụ nữ cũng từng có những đóng góp quan trọng dù dấu ấn của họ thường ít được ghi nhận. Sự xuất hiện của một nữ học sĩ trong cung đình thế kỷ XV cho thấy con đường tiếp cận tri thức của phụ nữ Việt Nam đã có những dấu mốc đáng chú ý từ rất sớm.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhắc đến Nguyễn Thị Lộ không chỉ là nhắc đến một người phụ nữ tài hoa có số phận bi thương, mà còn là dịp nhìn lại một trang đặc biệt trong lịch sử giáo dục dân tộc. Dù những tư liệu về bà còn hạn chế, hình ảnh nữ học sĩ vẫn mang ý nghĩa biểu tượng: tri thức không có giới hạn về giới tính và khát vọng học tập, truyền dạy điều hay lẽ phải luôn xứng đáng được trân trọng.