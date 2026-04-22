Jun Phạm lên tiếng sau khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM

Jun Phạm và công ty quản lý đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM liên quan đến MV “Truth or Dare”. Mới nhất, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)

Liên quan đến những tranh luận xoay quanh MV “Truth or Dare”, Jun Phạm và công ty quản lý đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM để làm rõ các vấn đề liên quan vào ngày 21/4. Tại buổi làm việc, phía nam ca sĩ trực tiếp báo cáo về các biện pháp xử lý mà ê-kíp chủ động triển khai ngay sau khi nhận được những phản hồi đa chiều từ dư luận.

Jun Phạm. Ảnh: FB Jun Phạm.

Theo thông báo chính thức từ công ty quản lý, MV “Truth or Dare” đã được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi kênh YouTube chính thức của Jun Phạm từ 21h ngày 9/4/2026. Đồng thời, đơn vị này đã ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh cũng như các nội dung quảng bá liên quan trên tất cả nền tảng mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.

Công ty quản lý của Jun Phạm cũng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ gỡ bỏ các nội dung phát sinh từ MV, đồng thời cung cấp thông tin nếu phát hiện các trường hợp đăng tải lại.

Chia sẻ lại thông báo từ công ty quản lý, Jun Phạm viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn cả nhà đã luôn bên cạnh, yêu thương và quan tâm Jun trong những sự việc vừa qua. Jun xin lỗi vì đã vô tình làm mọi người phiền lòng”.

MV “Truth or Dare” ra mắt đầu tháng 4, với bối cảnh căn bếp bị cho là gợi ra những liên tưởng nhạy cảm, làm dấy lên ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả. Ngày 9/4, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chia sẻ trên báo Tiền Phong rằng cơ quan này đang trong quá trình thẩm định, đánh giá nội dung MV, đồng thời lấy ý kiến từ Hội đồng nghệ thuật và các đơn vị chuyên môn.

Theo Vietnamnet, đến sáng 15/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026. Trước tranh cãi liên quan đến MV “Truth or Dare” của Jun Phạm, cơ quan chức năng đang tiến hành thẩm định, lấy ý kiến Hội đồng chuyên môn và sẽ công bố kết luận chính thức trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem video: “Cảnh báo các sản phẩm âm nhạc lệch chuẩn”. Nguồn VTV
#Jun Phạm #MV Truth or Dare #ca sĩ Jun Phạm #ca khúc lệch chuẩn

