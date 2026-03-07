Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 7/3, Tổng thống Trump muốn "Iran vĩ đại trở lại"

Các cuộc không kích của Mỹ, Israel và các bên liên quan khiến nhiều dân thường thương vong, trong đó có trẻ em, gây lo ngại về an ninh khu vực.

Tuệ Minh

Theo các quan chức ở Iran, ít nhất 1.230 người, hơn 200 người ở Lebanon và khoảng chục người ở Israel đã thiệt mạng. Sáu binh sĩ Mỹ cũng đã thiệt mạng.

UNICEF cho biết trong số hơn 1.300 người thiệt mạng trong các cuộc không kích vào Iran cho đến nay, ít nhất 181 người là trẻ em.

Thương vong tiếp tục tăng

Iran cáo buộc đến nay đã có 5 lần Israel và Mỹ tấn công trực tiếp vào các trường học. Hôm thứ Năm, tên lửa do Mỹ và Israel bắn đã trúng hai trường học khác ở thị trấn Parand, phía tây nam Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, Trường tiểu học Shahid Hamedani ở Quảng trường Niloufar thuộc thủ đô Tehran của Iran đã bị trúng bom trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

4k5oe6e-afp-20250612-622p2zr-v5-highres-topshotpalestinianisraelconflictgaza-jpg-8483.jpg

Những người phụ nữ Iran khóc thương các nữ sinh tử vong do Mỹ và Israel không kích trường học.

Ông Baghaei đã chia sẻ một video trên X, được cho là quay cảnh trường Shahid Hamedani với các học sinh trước và sau vụ tấn công, nhưng không nêu rõ hoàn cảnh hay số người thương vong.

Trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở thành phố Minab phía nam là nơi đầu tiên bị tấn công vào thứ Bảy, ngày đầu tiên của các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Cố ý tấn công một trường học sẽ là tội ác chiến tranh, và nếu vai trò của Mỹ được xác nhận, cuộc tấn công này sẽ nằm trong số những vụ gây thương vong dân thường tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ chiến tranh của Mỹ ở Trung Đông.

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon kể từ thứ Hai đã tăng lên 217 người, cùng với 798 người khác bị thương.

Israel oanh tạc hầm ngầm, nhắm vào đại sứ quán Iran ở Beirut

Quân đội Israel hôm thứ Sáu cho biết họ đã oanh tạc một hầm ngầm mà các lãnh đạo Iran dự định sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, triển khai hơn 50 máy bay chiến đấu và 100 quả đạn dược.

Iran đã dành hàng thập kỷ để xây dựng các hầm ngầm phục vụ nhiều mục đích và tình huống khác nhau. Nhiều hầm trong số đó đã trở thành mục tiêu tấn công trong tuần này.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về cuộc không kích. Hiện chưa rõ khoảng cách cuộc không kích đến khu phức hợp của Iran là bao xa.

Người phát ngôn quân đội Iran đã đe dọa rằng, nếu Israel nhắm mục tiêu vào đại sứ quán Iran tại Lebanon, Iran sẽ coi tất cả các đại sứ quán của Israel tại các nước láng giềng là mục tiêu hợp pháp.

Trước đó, trong các chiến dịch trả đũa, Iran chỉ không kích vào căn cứ và Đại sứ quán Mỹ tại các nước láng giềng.

Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về các câu hỏi liên quan đến cuộc tấn công.

Ông Trump muốn "Làm cho Iran vĩ đại trở lại"

Ông Trump dường như đã loại trừ khả năng đàm phán với Iran trong một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi nước này "đầu hàng vô điều kiện".

“Sau đó, và sau khi lựa chọn được một (hoặc nhiều) nhà lãnh đạo VĨ ĐẠI & ĐƯỢC CHẤP NHẬN, chúng tôi, cùng với nhiều đồng minh và đối tác tuyệt vời và rất dũng cảm của chúng tôi, sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa Iran thoát khỏi bờ vực diệt vong, làm cho nền kinh tế của nước này lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn và vững chắc hơn bao giờ hết”, ông Trump nói.

Ông ấy đã nhiều lần tuyên bố rằng bất cứ ai lên nắm quyền lãnh đạo Iran đều phải được Mỹ ưa thích.

maxresdefault.jpg
Bài đăng của Tổng thống Mỹ trên mạng xã hội.

Ông Trump kết thúc bài đăng trên mạng xã hội bằng dòng chữ “LÀM CHO IRAN VĨ ĐẠI TRỞ LẠI (MIGA!)”, một biến tấu từ khẩu hiệu tranh cử lâu năm của ông, “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón các giám đốc điều hành từ nhiều nhà thầu quốc phòng khác nhau để thúc giục họ đẩy nhanh tiến độ giao hàng các loại vũ khí do Mỹ sản xuất.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội Mỹ có “thừa đủ đạn dược, vũ khí và nguồn dự trữ” để tiếp tục các hoạt động ở Trung Đông.

Hezbollah kêu gọi các chiến binh quyết chiến

Bộ chỉ huy quân sự của Hezbollah kêu gọi các chiến binh của nhóm chiến đấu đến chết, nói rằng cuộc chiến mà họ đang tham gia tương tự như cuộc chiến mà một trong những nhân vật tôn giáo quan trọng nhất của Hồi giáo Shia đã tiến hành cách đây 13 thế kỷ.

Ban chỉ huy của nhóm cũng đưa ra tuyên bố gửi đến các chiến binh rằng họ nên "bảo vệ đất nước" để giữ cho lá cờ vàng của Hezbollah luôn tung bay.

"Hãy tiêu diệt chúng bất cứ nơi nào các ngươi tìm thấy chúng," mệnh lệnh nói, mô tả cuộc chiến đang diễn ra là một cuộc chiến tranh tôn giáo tương tự như cuộc chiến mà Imam Hussein đã tiến hành ở Karbala.

Imam Hussein đã tử trận trong một trận chiến quyết định ở Karbala, nay thuộc Iraq, vào năm 680 sau Công nguyên.

"Karbala lại sắp xảy ra nữa rồi," tuyên bố cho biết.

Hormuz: Con đường chiến lược, chuyên chở 20% dầu mỏ thế giới - VNAMedia
AP, TTXVN
#Chiến tranh Iran và Trung Đông #Tấn công trường học và thương vong dân thường #Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel #Tăng căng thẳng Lebanon và Hezbollah #Chính sách và tuyên bố của ông Trump về Iran #Tình hình xung đột khu vực và hậu quả chiến tranh

