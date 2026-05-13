Iran triển khai tàu ngầm mini để kiểm soát eo biển Hormuz

Iran điều động tàu ngầm mini Ghadir nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược, đối phó các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh tại Hormuz.

Iran được cho là đã triển khai các tàu ngầm tấn công cỡ nhỏ có nguồn gốc từ thiết kế Triều Tiên nhằm tăng cường hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, khu vực đang trở thành tâm điểm đối đầu giữa Tehran và phương Tây.

Theo Military Watch Magazine, lực lượng hải quân Iran đã điều động các tàu ngầm mini lớp Ghadir tới khu vực Hormuz để hỗ trợ kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Các tàu ngầm lớp Ghadir có lượng giãn nước khoảng 115 tấn, thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm C-704 do Trung Quốc thiết kế. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định đây là biến thể phát triển dựa trên mẫu tàu ngầm mini Yono của Triều Tiên.

Tàu ngầm tấn công lớp Ghadir của Hải quân Iran.

Truyền thông Iran mô tả các tàu ngầm này là “người bảo vệ vô hình” của eo biển Hormuz nhờ kích thước nhỏ, khó bị phát hiện và phù hợp với vùng biển nông trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng chiến lược của Tehran không nhằm đối đầu trực diện với hải quân Mỹ mà tập trung vào chiến thuật tác chiến bất đối xứng. Các tàu ngầm mini có thể thực hiện nhiệm vụ rải thủy lôi, phục kích tàu chiến hoặc phối hợp với xuồng cao tốc và UAV cảm tử để tạo các đòn tấn công bầy đàn.

Theo Bloomberg và một số tổ chức nghiên cứu quốc phòng phương Tây, vùng nước nông tại Hormuz khiến tàu ngầm cỡ lớn khó hoạt động hiệu quả, trong khi các tàu mini như Ghadir lại phù hợp hơn với chiến thuật phòng thủ ven bờ của Iran.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhận định lớp Ghadir tồn tại không ít hạn chế như độ ồn lớn, khả năng lặn sâu thấp và yêu cầu bảo dưỡng cao. Dù vậy, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm đáng kể đối với tàu thương mại hoặc tàu chiến hoạt động trong không gian hẹp của eo biển Hormuz.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và đồng minh liên tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Washington đã triển khai chiến dịch hộ tống tàu thương mại và tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở hải quân Iran ven Hormuz.

Một số nguồn tin quốc tế cho biết phần lớn tàu chiến cỡ lớn của Iran đã bị phá hủy sau các đợt không kích, buộc Tehran phải dựa nhiều hơn vào lực lượng xuồng cao tốc, UAV và tàu ngầm mini để duy trì năng lực răn đe trên biển.

Theo các hãng tin khu vực và truyền thông quốc tế, hoạt động quân sự tại Hormuz tiếp tục khiến lưu lượng tàu dầu sụt giảm mạnh, đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran với Mỹ cùng các đồng minh phương Tây.