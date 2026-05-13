Iran triển khai tàu ngầm mini để kiểm soát eo biển Hormuz

Iran điều động tàu ngầm mini Ghadir nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược, đối phó các hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh tại Hormuz.

Nguyễn Cúc

Iran được cho là đã triển khai các tàu ngầm tấn công cỡ nhỏ có nguồn gốc từ thiết kế Triều Tiên nhằm tăng cường hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, khu vực đang trở thành tâm điểm đối đầu giữa Tehran và phương Tây.

Theo Military Watch Magazine, lực lượng hải quân Iran đã điều động các tàu ngầm mini lớp Ghadir tới khu vực Hormuz để hỗ trợ kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Các tàu ngầm lớp Ghadir có lượng giãn nước khoảng 115 tấn, thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm C-704 do Trung Quốc thiết kế. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định đây là biến thể phát triển dựa trên mẫu tàu ngầm mini Yono của Triều Tiên.

Tàu ngầm tấn công lớp Ghadir của Hải quân Iran.

Truyền thông Iran mô tả các tàu ngầm này là “người bảo vệ vô hình” của eo biển Hormuz nhờ kích thước nhỏ, khó bị phát hiện và phù hợp với vùng biển nông trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng chiến lược của Tehran không nhằm đối đầu trực diện với hải quân Mỹ mà tập trung vào chiến thuật tác chiến bất đối xứng. Các tàu ngầm mini có thể thực hiện nhiệm vụ rải thủy lôi, phục kích tàu chiến hoặc phối hợp với xuồng cao tốc và UAV cảm tử để tạo các đòn tấn công bầy đàn.

Theo Bloomberg và một số tổ chức nghiên cứu quốc phòng phương Tây, vùng nước nông tại Hormuz khiến tàu ngầm cỡ lớn khó hoạt động hiệu quả, trong khi các tàu mini như Ghadir lại phù hợp hơn với chiến thuật phòng thủ ven bờ của Iran.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhận định lớp Ghadir tồn tại không ít hạn chế như độ ồn lớn, khả năng lặn sâu thấp và yêu cầu bảo dưỡng cao. Dù vậy, chúng vẫn có thể gây nguy hiểm đáng kể đối với tàu thương mại hoặc tàu chiến hoạt động trong không gian hẹp của eo biển Hormuz.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và đồng minh liên tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực. Washington đã triển khai chiến dịch hộ tống tàu thương mại và tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở hải quân Iran ven Hormuz.

Một số nguồn tin quốc tế cho biết phần lớn tàu chiến cỡ lớn của Iran đã bị phá hủy sau các đợt không kích, buộc Tehran phải dựa nhiều hơn vào lực lượng xuồng cao tốc, UAV và tàu ngầm mini để duy trì năng lực răn đe trên biển.

Theo các hãng tin khu vực và truyền thông quốc tế, hoạt động quân sự tại Hormuz tiếp tục khiến lưu lượng tàu dầu sụt giảm mạnh, đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao và làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran với Mỹ cùng các đồng minh phương Tây.

https://militarywatchmagazine.com/article/iran-nkorean-attack-submarines-hormuz
Iran sử dụng chiến thuật độc đáo với tiêm kích cũ để gây áp lực Mỹ

Dù đã hơn 50 năm tuổi, các chiến đấu cơ Iran vẫn gây bất ngờ bằng chiến thuật bay thấp, tận dụng yếu tố bất ngờ để xâm nhập mạng lưới phòng không Mỹ.

Dù sở hữu phi đội tiêm kích đã phục vụ hơn 50 năm, Không quân Iran (IRIAF) vẫn gây bất ngờ khi triển khai các đòn tấn công được đánh giá là đủ sức xuyên thủng một phần mạng lưới phòng không hiện đại của Mỹ tại Trung Đông

Theo tạp chí quân sự Military Watch Magazine, trong giai đoạn xung đột Iran - Mỹ và Israel gần đây, Tehran đã sử dụng các tiêm kích F-4 Phantom II và F-5 Tiger II theo cách hoàn toàn khác với học thuyết tác chiến truyền thống.

Iran có những vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?

Quan hệ giữa Mỹ-Iran hiện căng thẳng lên tới đỉnh điểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vậy Iran có vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?

Thế mạnh đầu tiên của Iran chính là kho vũ khí tên lửa. Dù các tàu chiến của Mỹ có hiệu quả đến đâu trong vai trò hệ thống phòng không, chúng vẫn có thể bị quá tải trong một cuộc tấn công tên lửa “bão hòa”, hoặc bị áp dụng các biện pháp khác để cản trở việc khai hỏa hệ thống phòng thủ tên lửa.
Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran cũng sở hữu rất nhiều tên lửa hành trình và có nhiều bệ phóng tên lửa chống hạm đặt trên đất liền. Cũng đừng đánh giá thấp tên lửa hành trình chống hạm của Iran, khi lực lượng Houthi ở Yemen, với những tên lửa này, đã phong tỏa thành công khu vực Biển Đỏ.
