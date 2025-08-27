Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Iran cảnh báo đáp trả Australia vụ trục xuất Đại sứ

Tehran lên án việc Australia trục xuất Đại sứ Iran, cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/8 lên án quyết định trục xuất Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi của Australia, gọi đó là hành động vô lý và trái với truyền thống song phương.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Canberra cho rằng Iran đang chỉ đạo các cuộc tấn công bài Do Thái ở Australia.

iran1.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: IRNA.

Bộ này cáo buộc Australia muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi "những hành động tàn bạo đang diễn ra" của Israel ở Gaza và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời cảnh báo về các biện pháp đáp trả tiềm năng từ Tehran.

Iran kêu gọi Australia xem xét lại "quyết định sai lầm" của mình và cho biết Canberra sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào ảnh hưởng đến người Iran tại Australia.

Trước đó trong ngày, tại cuộc họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cáo buộc Iran chỉ đạo các cuộc tấn công bài Do Thái ở Australia và tuyên bố rằng Đại sứ Iran đã được yêu cầu rời khỏi nước này.

Ba quan chức Iran khác "không được hoan nghênh" và sẽ phải rời khỏi Australia trong vòng 7 ngày.

Thủ tướng Albanese cho biết thêm Tổ chức Tình báo An ninh Australia đã thu thập được bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Iran đã chỉ đạo ít nhất hai vụ tấn công bài Do Thái nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Sydney và Melbourne kể từ tháng 10/2023.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, đây là lần đầu tiên một Đại sứ bị trục xuất khỏi Australia kể từ Thế chiến II.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
#Iran đáp trả Australia trục xuất Đại sứ #Bộ Ngoại giao Iran phản đối Australia #Căng thẳng Iran-Australia #Quan hệ ngoại giao Iran Australia #Biện pháp đáp trả của Iran đối với Australia

Bài liên quan

Thế giới

Iran và châu Âu nối lại đàm phán hạt nhân vào tuần tới

Iran và 3 cường quốc châu Âu đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới.

Al Jazeera đưa tin ngày 22/8, Iran và 3 cường quốc gia châu Âu đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới, ngay cả khi mối đe dọa về việc khôi phục các lệnh trừng phạt vẫn hiện hữu.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với các nhà ngoại giao Pháp, Anh và Đức, trong đó họ đã nhất trí rằng các Thứ trưởng sẽ tham dự cuộc đàm phán vào ngày 26/8.

Xem chi tiết

Thế giới

Iran bắt giữ 20 người bị nghi làm gián điệp cho Israel

Cơ quan Tư pháp Tehran cho biết Iran đã bắt giữ 20 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Israel trong những tháng gần đây.

Theo Times Of Israel, Cơ quan Tư pháp Tehran ngày 9/8 cho biết Iran đã bắt giữ 20 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Mossad của Israel trong những tháng gần đây.

"Cơ quan Tư pháp Iran sẽ không khoan nhượng đối với các gián điệp làm việc cho Israel và sẽ đưa ra những phán quyết cứng rắn đối với họ", truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư pháp Asghar Jahangiri.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran phản ứng sao?

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào mạng lưới vận chuyển dầu quốc tế có liên hệ với một quan chức cấp cao của Iran.

RT đưa tin ngày 31/7, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt mới toàn diện đối với mạng lưới vận chuyển quốc tế của Iran, cáo buộc hệ thống này chuyển hàng chục tỷ đô la doanh thu từ dầu mỏ cho Tehran một cách bất hợp pháp.

Các lệnh trừng phạt được công bố hôm 30/7 nhắm vào hơn 100 cá nhân, công ty và tàu thuyền mà Bộ Tài chính Mỹ mô tả là một phần của "đế chế vận chuyển khổng lồ" do thương nhân Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, điều hành .

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.