Iran cảnh báo đáp trả Australia vụ trục xuất Đại sứ

Tehran lên án việc Australia trục xuất Đại sứ Iran, cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/8 lên án quyết định trục xuất Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi của Australia, gọi đó là hành động vô lý và trái với truyền thống song phương.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Canberra cho rằng Iran đang chỉ đạo các cuộc tấn công bài Do Thái ở Australia.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: IRNA.

Bộ này cáo buộc Australia muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi "những hành động tàn bạo đang diễn ra" của Israel ở Gaza và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời cảnh báo về các biện pháp đáp trả tiềm năng từ Tehran.

Iran kêu gọi Australia xem xét lại "quyết định sai lầm" của mình và cho biết Canberra sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào ảnh hưởng đến người Iran tại Australia.

Trước đó trong ngày, tại cuộc họp báo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cáo buộc Iran chỉ đạo các cuộc tấn công bài Do Thái ở Australia và tuyên bố rằng Đại sứ Iran đã được yêu cầu rời khỏi nước này.

Ba quan chức Iran khác "không được hoan nghênh" và sẽ phải rời khỏi Australia trong vòng 7 ngày.

Thủ tướng Albanese cho biết thêm Tổ chức Tình báo An ninh Australia đã thu thập được bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Iran đã chỉ đạo ít nhất hai vụ tấn công bài Do Thái nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Sydney và Melbourne kể từ tháng 10/2023.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, đây là lần đầu tiên một Đại sứ bị trục xuất khỏi Australia kể từ Thế chiến II.

