Nhóm PV
Iran cảnh báo đánh chìm tàu Mỹ tại Hormuz, đe dọa bắt con tin
Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo sẽ đánh chìm tàu Mỹ tại eo biển Hormuz và đe dọa bắt hàng nghìn con tin, đẩy căng thẳng leo thang.
Giá nhiên liệu tăng vọt, hàng không Việt đối mặt cơn bão chi phí
Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất phụ thu tối đa 680.000 đồng/vé nội địa trong 3 tháng tới.
TikTok Shop rượt sát Shopee, khoảng cách thị phần thu hẹp một nửa
Báo cáo từ Momentum Works cho thấy tại Việt Nam, chênh lệch thị phần giữa TikTok Shop và Shopee giảm từ 37% xuống 19% chỉ sau một năm.
Chứng khoán Mỹ bùng nổ, S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục
Mỹ ghi nhận cú bứt phá ngoạn mục khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, hưởng lợi từ tuyên bố của ông Trump về tiến triển hòa bình Trung Đông.
Quỹ lớn SPDR Gold Trust bán tháo vàng, thị trường đối mặt áp lực kép
Tháng 4/2026, quỹ vàng lớn nhất toàn cầu SPDR Gold Trust bán ròng hơn 5 tấn vàng trong một ngày, đẩy thị trường kim loại quý vào áp lực kép.
Iran lộ điểm yếu sau đàm phán thất bại với Mỹ tại Islamabad
Vòng đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad kết thúc không thỏa thuận, làm lộ điểm yếu chiến lược của Tehran khi tàu chiến Mỹ vẫn qua eo biển Hormuz.
Nhà đầu tư chung cư vùng ven Hà Nội chật vật cắt lỗ hàng trăm triệu
Thị trường chung cư vùng ven Hà Nội suy yếu, nhà đầu tư gặp khó khăn khi phải giảm giá từ 100-500 triệu đồng để bán được hàng.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế doanh nghiệp nhỏ từ 2026
Bộ Tài chính vừa có đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có doanh thu dưới ngưỡng nhất định.
Giá diesel giảm mạnh 1.920 đồng/lít, xăng tăng nhẹ từ 16/4
Từ ngày 16/4, giá dầu diesel giảm mạnh còn xăng RON 95-III tăng nhẹ, ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu trong nước.
Xích lô 'độ' điện hoạt động trái phép tại Hà Nội: Nguy cơ tai nạn
Xích lô tự độ điện hoạt động trái phép tại phố cổ Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và chưa được cấp phép, gây lo ngại cho người dân.