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[VIDEO] ECB bất ngờ tăng lãi suất lần đầu sau gần ba năm

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[VIDEO] ECB bất ngờ tăng lãi suất lần đầu sau gần ba năm

Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất 0,25% lên 2,25% để kiểm soát lạm phát và đối phó căng thẳng năng lượng.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách tiền tệ ECB #Tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm #Kiểm soát lạm phát #Ảnh hưởng từ căng thẳng Trung Đông #Biến động thị trường tài chính

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