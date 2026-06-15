Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Phó Thủ tướng duyệt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP năm 2030
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số đến 2030, hướng tới 30% GDP và hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số đến 2030, hướng tới 30% GDP và hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số đến 2030, hướng tới 30% GDP và hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp.
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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số đến 2030, hướng tới 30% GDP và hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp.
Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất 0,25% lên 2,25% để kiểm soát lạm phát và đối phó căng thẳng năng lượng.
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM cảnh báo người lao động kiệt sức khi tiền thuê nhà vượt quá 25% thu nhập, trong khi UBND đề xuất trần giá thuê 20%.
Bộ Nội vụ đề xuất doanh nghiệp chỉ thu phí đào tạo nghề và ngoại ngữ sau khi lao động được đối tác nước ngoài tuyển chọn, bảo vệ người lao động.
Alphabet, Amazon phát hành trái phiếu kỷ lục để huy động vốn xây dựng hạ tầng AI, theo dự báo của Morgan Stanley.
Dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam tăng đột biến, hơn 50.000 ca trong 5 tháng, do biến đổi khí hậu và đô thị hóa gây ra.
OpenAI, Anthropic và SpaceX chuẩn bị IPO, đối mặt áp lực khắc nghiệt từ Phố Wall. Các ông lớn AI buộc phải công khai tài chính và chứng minh tăng trưởng.
Khí tượng thế giới dự báo 80% khả năng El Nino hình thành từ tháng 6, gây nắng nóng, hạn hán và thiếu nước tại Việt Nam.
Nghiên cứu cảnh báo mưa đá lớn hơn, nguy hiểm hơn do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến Bắc Âu, Canada, Australia.
Bộ Công an đề xuất camera trên xe vận tải truyền dữ liệu trực tiếp về Cục CSGT nhằm nâng cao công tác xử lý vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự.
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