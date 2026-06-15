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[VIDEO] Phó Thủ tướng duyệt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP năm 2030

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[VIDEO] Phó Thủ tướng duyệt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP năm 2030

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số đến 2030, hướng tới 30% GDP và hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển kinh tế số #Mục tiêu GDP 2030 #Chương trình phát triển kinh tế số #Hỗ trợ doanh nghiệp #Chính sách của Phó Thủ tướng

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