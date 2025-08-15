Hà Nội

Ốp AirPods thủ công “Made in Vietnam” kỷ niệm 80 năm

Viettel Store hợp tác nhóm thiết kế trẻ ra mắt ốp AirPods thủ công độc đáo, tôn vinh văn hóa Việt nhân 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thiên Trang (TH)
Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Viettel Store bắt tay nhóm thiết kế This thing made by: Contentory để tạo nên chiếc ốp AirPods thủ công đậm dấu ấn văn hóa Việt.
Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Viettel Store bắt tay nhóm thiết kế This thing made by: Contentory để tạo nên chiếc ốp AirPods thủ công đậm dấu ấn văn hóa Việt.
Ý tưởng xuất phát từ bốn chàng trai trẻ ở Đà Lạt, mong muốn mang biểu tượng Tổ quốc vào đời sống qua những sản phẩm gần gũi.
Ý tưởng xuất phát từ bốn chàng trai trẻ ở Đà Lạt, mong muốn mang biểu tượng Tổ quốc vào đời sống qua những sản phẩm gần gũi.
Họ kiên trì nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thử nghiệm để tạo ra một phụ kiện vừa hữu ích vừa truyền tải niềm tự hào dân tộc.
Họ kiên trì nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thử nghiệm để tạo ra một phụ kiện vừa hữu ích vừa truyền tải niềm tự hào dân tộc.
Dù chưa có quy mô sản xuất lớn, nhóm tin rằng tình yêu Việt Nam và khát vọng khẳng định giá trị bản địa là "chất liệu" bền vững nhất.
Dù chưa có quy mô sản xuất lớn, nhóm tin rằng tình yêu Việt Nam và khát vọng khẳng định giá trị bản địa là “chất liệu” bền vững nhất.
Mỗi chiếc ốp là minh chứng rằng người Việt hoàn toàn có thể làm nên sản phẩm thủ công tinh xảo, giàu bản sắc.
Mỗi chiếc ốp là minh chứng rằng người Việt hoàn toàn có thể làm nên sản phẩm thủ công tinh xảo, giàu bản sắc.
Sự kết hợp giữa Viettel Store và nhóm thiết kế là cách lan tỏa niềm tự hào thương hiệu Việt, từ từng đường khắc đến họa tiết.
Sự kết hợp giữa Viettel Store và nhóm thiết kế là cách lan tỏa niềm tự hào thương hiệu Việt, từ từng đường khắc đến họa tiết.
Phiên bản giới hạn này chỉ có 1.000 chiếc, phân phối độc quyền tại hệ thống Viettel Store trên toàn quốc.
Phiên bản giới hạn này chỉ có 1.000 chiếc, phân phối độc quyền tại hệ thống Viettel Store trên toàn quốc.
Sản phẩm hứa hẹn trở thành món quà ý nghĩa, khơi gợi tinh thần Made in Vietnam và tình yêu gìn giữ giá trị truyền thống.
Sản phẩm hứa hẹn trở thành món quà ý nghĩa, khơi gợi tinh thần Made in Vietnam và tình yêu gìn giữ giá trị truyền thống.
Thiên Trang (TH)
