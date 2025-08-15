Hà Nội

Genie 3 của DeepMind tạo thế giới ảo chơi như game

DeepMind ra mắt Genie 3, mô hình AI có thể tạo thế giới ảo 3D sống động từ văn bản, mở đường cho trí tuệ nhân tạo tổng quát trong tương lai.

Thiên Trang (TH)
Genie 3 là mô hình thế giới mới của DeepMind cho phép người dùng tạo ra môi trường 3D tương tác thời gian thực chỉ bằng một dòng văn bản.
Khác với video AI truyền thống, Genie 3 tạo ra thế giới ảo có thể chơi như game, với khung hình 720p, 24fps và tính vật lý nhất quán.
Mô hình sử dụng kiến trúc tự hồi tiếp, ghi nhớ toàn bộ lịch sử để dự đoán diễn biến tiếp theo trong môi trường.
Không cần engine vật lý cứng nhắc, Genie 3 học cách thế giới vận hành như con người quan sát ly rơi khỏi bàn.
Trong thử nghiệm, Genie 3 kết hợp cùng SIMA giúp AI thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như di chuyển đến vật thể cụ thể.
DeepMind cho biết đây là công cụ chiến lược để huấn luyện các AI hiện thân thông qua trải nghiệm và phản xạ trong môi trường mô phỏng.
Dù vẫn còn hạn chế về thời lượng và tương tác đa tác nhân, Genie 3 là nền tảng quan trọng cho AGI trong tương lai.
Theo các chuyên gia, công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, sáng tạo nội dung, đào tạo và robot tự hành.
