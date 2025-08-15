Genie 3 của DeepMind tạo thế giới ảo chơi như game

DeepMind ra mắt Genie 3, mô hình AI có thể tạo thế giới ảo 3D sống động từ văn bản, mở đường cho trí tuệ nhân tạo tổng quát trong tương lai.
Với thân hình chuẩn từng centimet và thần thái cuốn hút, nàng mẫu Huệ Chi - cô gái đến từ Nghệ An - luôn biết cách "đốt mắt" người hâm mộ mỗi khi xuất hiện.
Sự nghiệp, hôn nhân của ca sĩ Thu Phương luôn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Một chiếc liềm hoàn hảo có niên đại vào thời Đồ đồng được phát hiện tại Thung lũng Seine ở Val-de-Reuil, Pháp. Hiện vật có nguồn gốc từ Anh mở ra bí mật thú vị.
Brookite là một khoáng vật hiếm thuộc nhóm titan oxide, nổi tiếng với vẻ đẹp tinh thể độc đáo và giá trị trong nghiên cứu khoa học
Trong loạt ảnh mới, Louis Phạm diện bikini nhỏ xíu, tôn lên đường cong "mê người" và làn da nâu khỏe khoắn, khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 16/8, Song Tử có trách nhiệm nên thành tích tốt, tiền sẽ vào túi liên tục. Ma Kết thiếu sự ủng hộ và nguồn lực, khá khó khăn.
Ford Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt phiên bản nâng cấp toàn diện Territory 2025, mẫu SUV đô thị được ưa chuộng nhất hiện nay.
Tuy được xây dựng ở hai thời điểm khác nhau, nhưng hai ngôi nhà vẫn kết nối chặt chẽ nhờ kiến trúc hài hòa, với khoảng sân chung ngắm trọn vùng trời.
Bình yên, mộc mạc và rực rỡ sắc màu, làng chài Nhơn Lý níu chân du khách bởi những con hẻm lát đá xanh uốn lượn, xen kẽ bích họa ven biển đầy cuốn hút.
Hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, khắp các con phố ở Hà Nội đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đầy tự hào.
Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa trắng sang trọng, quyến rũ. Hương Tràm xinh đẹp, ngọt ngào trên sân khấu.
Sao may mắn và thần Tài đồng chiếu, 3 con giáp hiền lành chuẩn bị đón vận kim tiền bùng nổ, tài lộc và cơ hội nhân đôi.
Búp bê chì thời hậu trung cổ cực hiếm được tìm thấy ở con suối nước Anh, hé lộ nhiều thông tin gây xôn xao giới khảo cổ học.
Trong Thế chiến 2, lính Đức quốc xã chiến đấu hăng hái, tỉnh táo, sung mãn, thậm chí cảm thấy bản thân là vô địch. Đằng sau đó là sự thật rùng rợn.
Vi khuẩn sản xuất điện (Electrogenic bacteria) là nhóm sinh vật cực kỳ độc đáo có khả năng tạo ra dòng điện tự nhiên, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng công nghệ.
Viettel Store hợp tác nhóm thiết kế trẻ ra mắt ốp AirPods thủ công độc đáo, tôn vinh văn hóa Việt nhân 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Chuyên gia Android Authority chỉ ra 5 mẫu điện thoại, gồm cả Samsung và Google, mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua trong tháng 8/2025.
Bộ loa thương hiệu Lamborghini không phải đắt nhất thế giới, nhưng sẽ thể hiện đẳng cấp và sự hâm mộ của những "fan bò tót", nhưng sẽ được sản xuất giới hạn.
Mercedes-AMG G63 chính hãng đang giảm giá xả kho chưa từng có, đưa giá bán thực tế rẻ ngang xe "cũ lướt", kéo theo làn sóng giảm giá mạnh sang mẫu xe sang khác.
Hạnh Sino diện áo xẻ sâu khoe thềm ngực gợi cảm. Dù đã là mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng và phong cách thời trang táo bạo.