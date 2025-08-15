Hà Nội

5 mẫu điện thoại bạn nên tránh mua ngay tháng 8/2025

Số hóa

5 mẫu điện thoại bạn nên tránh mua ngay tháng 8/2025

Chuyên gia Android Authority chỉ ra 5 mẫu điện thoại, gồm cả Samsung và Google, mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua trong tháng 8/2025.

Thiên Trang (TH)
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cây bút Joe Maring từ Android Authority đã liệt kê những mẫu smartphone không đáng mua ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Android Authority)
Đầu tiên là Google Pixel 9, khi Pixel 10 sắp ra mắt ngày 20/8 với camera tele 5x, chip Tensor G5 và sạc Qi2 hứa hẹn nâng cấp lớn.
Pixel 9 Pro, 9 Pro XL và 9 Pro Fold cũng nên chờ bản Pixel 10 Pro, dự kiến có pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và màn hình PWM tần số cao. (Ảnh: Android Authority)
Samsung Galaxy S25 Edge bị chê vì tản nhiệt kém, pin yếu, sạc chậm và có thể sớm lỗi thời khi Galaxy S26 Edge ra mắt với pin 4.400mAh.(Ảnh: Android Authority)
Galaxy A36 5G tuy có màn AMOLED và pin ổn nhưng bị đánh giá hiệu năng kém, cảm biến vân tay chậm, khó đáp ứng trải nghiệm mượt mà.(Ảnh: Android Authority)
Motorola Moto G (2025) tuy rẻ nhưng hiệu năng yếu, camera tệ, chống nước kém và chỉ được cập nhật Android trong 2 năm.(Ảnh: Android Authority)
Joe Maring khuyến cáo người dùng nên đợi các mẫu mới sắp ra mắt để nhận nhiều nâng cấp hơn với mức giá hợp lý.
Việc mua smartphone đúng thời điểm giúp tiết kiệm chi phí và sở hữu thiết bị với công nghệ mới nhất.
#điện thoại #smartphone #Samsung #Google #Pixel 9 #Galaxy S25

