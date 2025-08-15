5 mẫu điện thoại bạn nên tránh mua ngay tháng 8/2025

Chuyên gia Android Authority chỉ ra 5 mẫu điện thoại, gồm cả Samsung và Google, mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua trong tháng 8/2025.
Bộ loa thương hiệu Lamborghini không phải đắt nhất thế giới, nhưng sẽ thể hiện đẳng cấp và sự hâm mộ của những "fan bò tót", nhưng sẽ được sản xuất giới hạn.
Mercedes-AMG G63 chính hãng đang giảm giá xả kho chưa từng có, đưa giá bán thực tế rẻ ngang xe "cũ lướt", kéo theo làn sóng giảm giá mạnh sang mẫu xe sang khác.
Hạnh Sino diện áo xẻ sâu khoe thềm ngực gợi cảm. Dù đã là mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng và phong cách thời trang táo bạo.
Lylychuu, cô nàng hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào và phong cách thời trang biến hóa, một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến với loạt ảnh mới nhất.
Rima Thanh Vy sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt cuốn hút, đóng nhiều phim điện ảnh như: Cô dâu ma, Cám, Thanh Sói.
Đây là chiếc siêu xe McLaren Senna duy nhất nhập khẩu vào Việt Nam, xe mang biển số Công vụ và lần ra Hà Nội này, là để gia hạn biển số trước khi ra biển trắng.
Em gái của cựu danh thủ Công Vinh - Lê Khánh Chi, một lần nữa chứng minh sức hút không thể chối từ của mình khi tung ra bộ ảnh du lịch biển đầy mê hoặc.
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ blogger xinh đẹp Tiểu Hạo qua đời ở tuổi 32, sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư.
Maria Ahtisa Manalo mang 4 dòng máu: Philippines, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, cô thăng hạng nhan sắc.
Apple nổi tiếng khép kín và mượt mà, nhưng Google lại chiếm ưu thế nhờ hệ sinh thái mở, đa nền tảng và linh hoạt trên mọi thiết bị.
Hơn 4 tháng sau khi khép lại lùm xùm tình ái với nam streamer ViruSs, Ngọc Kem ngày càng xinh đẹp, cuốn hút.
Sự biến mất của người Anasazi là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử châu Mỹ, khiến giới khảo cổ và sử học tranh luận suốt nhiều thập kỷ qua.
Eohippus, hay còn gọi là “ngựa bình minh”, là tổ tiên cổ xưa của loài ngựa hiện đại, sống cách đây hàng chục triệu năm với ngoại hình rất khác biệt.
Sau gần 2 năm khởi công, công tác xây thô tại nhà ga sân bay Long Thành đã đạt khoảng 80%. Các hạng mục trần, vách kính khung nhôm đang được triển khai đồng bộ.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng tạo điểm nhấn đầy ấn tượng trước khi mùa giải V.League mới sắp khởi tranh bằng kiểu tóc cực "chất chơi".
Trái với vẻ ngoài xấu xí, nấm bụng dê có vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và giàu dinh dưỡng nên giá rất đắt.
Giữa biển trời Phú Yên, Cù Lao Mái Nhà gây ấn tượng với “hồ đá vô cực” xanh ngọc, hoang sơ, lý tưởng để bơi lội và săn ảnh đẹp.
Những loại vũ khí nào và số lượng là bao nhiêu, mới có thể giúp quân đội Ukraine phát động một cuộc phản công mới?
Lexus LX 700h, Hyundai Palisade và SantaFe Hybrid, Omoda C7 PHEV được kỳ vọng ra mắt tại Việt Nam thời gian tới, mang đến thêm lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu.
Nữ streamer Mina Young vừa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp trong chuyến đi "chữa lành" của mình.